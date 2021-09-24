Кондитерские изделия подорожают в Украине

В ассоциации кондитеров Украины прогнозируют изменение цен на кондитерскую продукцию по всей территории страны. При этом, отмечается, что с начала 2021 года стоимость данного вида продуктов питания выросла примерно на треть.

В Украине изменятся цены на кондитерские изделия

Президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк дал прогноз относительно ценовых тенденций на рынке кондитерских изделий в Украине. Так, с начала года сладости подорожали в среднем на 25-30 процентов. Однако на этом рост цен не прекратится. В ближайшее время "кондитерка" снова подорожает, увеличение стоимости ожидается в диапазоне 5 – 7 процентов.

По словам Балдынюка, украинские производители кондитерских изделий не имеют доступа! к дешевому сырью, поэтому стране выгоднее импортировать сладости из Польши или РоSSии.

"Украинские пищевые ассоциации еще весной предоставили правительству все расчеты, которые четко демонстрировали угрожающую ситуацию на рынке сахара из-за признаков дефицита и обращались с просьбой принять законопроект, которым предлагалось временно (до нового урожая) разрешить ввоз сахара с 0% ставкой пошлины в пределах небольшой квоты 60 000 тонн (что составляет менее 5% от общего объема потребления), чтобы обезопасить страну от дефицита и сдержать шоковый рост цен", - прояснил ситуацию президент ассоциации "Укркондпром".

В Украине изменятся цены на кондитерские изделия

Однако руководство страны проигнорировало предложения отечественных производителей, размер таможенной пошлины на импорт сахара составляет 50%. Кроме того, на стоимость кондитерской продукции влияет цена на природный газ, которая составляет примерно треть себестоимости готовых изделий.

Эксперт отметил, что в июле 2021 года в Украине резко, более чем на четверть, сократилось производство карамельной и шоколадной групп кондитерских изделий, в августе падение продолжилось и составило 12,5% по сравнению с объемами выпускаемой "кондитерки" в аналогичный период 2020 года. Зато наращиваются темпы импорта сладостей из-за рубежа, в первом полугодии 2021 года объемы ввоза увеличились на 28,8 %

Напомним, в Украине прогнозируют рекордное повышение цен на хлеб, несмотря на высокие урожаи зерновых.


Шевченко Лилия, Тудей

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