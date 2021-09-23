СБУ заблокировала канал масштабной реализации контрафактных сигарет

Заказчикам сигареты присылали через сервисы почтовой связи.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала канал масштабной реализации контрафактных табачных изделий.

Как сообщает пресс-служба СБУ, нелегальный бизнес приносил его владельцам миллионные прибыли, а поддельную продукцию поставляли в большинство регионов Украины.

По предварительным данным, подакцизные сигареты закупали "в черную" у посредников заводов-производителей. Их хранили на подпольных складах, оборудованных в Ивано-Франковской и Житомирской областях. Оптовые партии контрафакта реализовывали практически во всех регионах Украины под видом продукции известных иностранных брендов: как с поддельными марками акцизного налога, так и без них.

По данным следствия, "клиентов" (преимущественно владельцев малого и среднего бизнеса) дельцы находили через специально созданную платформу в мессенджере Telegram. Заказчикам сигареты присылали через сервисы почтовой связи.

Правоохранители провели в нескольких регионах Украины 12 одновременных обысков, в результате которых обнаружили готовую продукцию более чем на миллион гривень, сырье для изготовления табачных изделий, компьютерную технику, документацию и более 2 млн грн наличности.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

По данным фактам начато уголовное производство по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Напомним, накануне СБУ в Запорожской области раскрыла очередную схему разворовывания на "Укрзализныце". По предварительным данным, злоумышленники вносили недостоверную информацию об объеме выполненных работ, что позволило им присвоить около 2 млн грн.

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