Школьники в Украине смогут ежемесячно получать по 1000 гривен стипендии

Стипендии за отличную учебу смогут получать не только студенты, но и школьники. Ежемесячное пособие будут получать дети, которые имеют высокие достижения в учебе и являются победителями и призерами международных, всеукраинских и городских предметных олимпиад.

Пока что идет речь только о киевских школьниках. Киевсовет выделил деньги 100 одаренным детям, которые уже с этого учебного года будут получать стипендию от Киевского городского совета в размере 1000 грн.

Президентские стипендии в размере 10 тысяч гривен получат участники ВНО, которые получили лучшие результаты, а победителям международных олимпиад государство с 2021 года будет выплачивать по 100 тысяч гривен частями на протяжении года.

Из Фонда главы государства также планируется выделить деньги на предоставление студентам грантов на обучение в иностранных учебных заведениях для подготовки магистров и PhD. Средства Фонда могут направляться и на привлечение иностранных высококвалифицированных преподавателей и тренеров для обучения украинских студентов в приоритетных отраслях, где нужно усилить уровень подготовки специалистов.

Как известно, размер стипендий в Украине увеличился, но получает их примерно 40-45% студентов, которые учатся по госзаказу, а согласно новому постановлению получать выплаты от государства будут лишь 35-40%.

Для учащихся заведений профессионального (профессионально-технического) образования стипендию повысят с 490 до 1250 грн; для студентов заведений профессионального образования, которые получают образовательно-квалификационный уровень "младший специалист", образовательно-профессиональную степень "профессиональный младший бакалавр", образовательную степень "бакалавр" — с 980 до 1510 грн; для студентов высших учебных заведений, научных учреждений, получающих образовательную или образовательно-профессиональную степень "младший бакалавр", образовательные степени "бакалавр", "специалист" или "магистр" — с 1300 до 2000 грн.

Ранее сообщалось, как будут работать школы и детсады в "желтой" карантинной зоне.