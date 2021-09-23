Школьники в Украине смогут ежемесячно получать по 1000 гривен стипендии

Стипендии за отличную учебу смогут получать не только студенты, но и школьники. Ежемесячное пособие будут получать дети, которые имеют высокие достижения в учебе и являются победителями и призерами международных, всеукраинских и городских предметных олимпиад.

Школьники в Украине смогут ежемесячно получать по 1000 гривен

Пока что идет речь только о киевских школьниках. Киевсовет выделил деньги 100 одаренным детям, которые уже с этого учебного года будут получать стипендию от Киевского городского совета в размере 1000 грн.

Президентские стипендии в размере 10 тысяч гривен получат участники ВНО, которые получили лучшие результаты, а победителям международных олимпиад государство с 2021 года будет выплачивать по 100 тысяч гривен частями на протяжении года.

Из Фонда главы государства также планируется выделить деньги на предоставление студентам грантов на обучение в иностранных учебных заведениях для подготовки магистров и PhD. Средства Фонда могут направляться и на привлечение иностранных высококвалифицированных преподавателей и тренеров для обучения украинских студентов в приоритетных отраслях, где нужно усилить уровень подготовки специалистов.

Как известно, размер стипендий в Украине увеличился, но получает их примерно 40-45% студентов, которые учатся по госзаказу, а согласно новому постановлению получать выплаты от государства будут лишь 35-40%.

Для учащихся заведений профессионального (профессионально-технического) образования стипендию повысят с 490 до 1250 грн; для студентов заведений профессионального образования, которые получают образовательно-квалификационный уровень "младший специалист", образовательно-профессиональную степень "профессиональный младший бакалавр", образовательную степень "бакалавр" — с 980 до 1510 грн; для студентов высших учебных заведений, научных учреждений, получающих образовательную или образовательно-профессиональную степень "младший бакалавр", образовательные степени "бакалавр", "специалист" или "магистр" — с 1300 до 2000 грн.

Ранее сообщалось, как будут работать школы и детсады в "желтой" карантинной зоне.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Цена на газ в Европе резко снизиласьЦена на газ в Европе резко снизилась
Инвестор назвал главное условие для уничтожения биткоинаИнвестор назвал главное условие для уничтожения биткоина
Рынок акций Монголии стал самым доходным в мире в 2021 годуРынок акций Монголии стал самым доходным в мире в 2021 году
«Киты» за три дня накопили биткоинов на $2,8 миллиарда«Киты» за три дня накопили биткоинов на $2,8 миллиарда
Падение биткоина. Трейдеры потеряли более $800 миллионовПадение биткоина. Трейдеры потеряли более $800 миллионов
Блок рекламы


Похожие новости
Квартиры в новостройках: цены по УкраинеКвартиры в новостройках: цены по Украине
Налог на смартфон, телевизор и компьютер введут в УкраинеНалог на смартфон, телевизор и компьютер введут в Украине
В Украине изменились правила обслуживания многоквартирных домовВ Украине изменились правила обслуживания многоквартирных домов
В Украине рекордно подорожал лукВ Украине рекордно подорожал лук
В Украине изменятся правила трудоустройстваВ Украине изменятся правила трудоустройства
Цены на продукты питания в Украине снижаютсяЦены на продукты питания в Украине снижаются
Криптовалюта - это многомиллиардная индустрия, которая в Украине станет легальной, - ЖмеренецкийКриптовалюта - это многомиллиардная индустрия, которая в Украине станет легальной, - Жмеренецкий
Цена на свинину в Украине выросла: в Европе стоимость мяса значительно нижеЦена на свинину в Украине выросла: в Европе стоимость мяса значительно ниже
"Укроборонпром" получил более полумиллиарда гривен прибыли за полгода, - StateWatch"Укроборонпром" получил более полумиллиарда гривен прибыли за полгода, - StateWatch
Цены на жилье в Украине будут снижаться: покупать недвижимость гражданам не на чтоЦены на жилье в Украине будут снижаться: покупать недвижимость гражданам не на что
Последние новости
Подгружаем последние новости