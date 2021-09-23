В начале 90-х за одну ночь из Украины вывели в РФ 90 миллиардов рублей, - Шпек

РФ изначально не была настроена на сотрудничество с Украиной в вопросах эмиссии денег.

В начале 90-х за одну ночь из Украины вывели в РФ 90 миллиардов рублей, - Шпек
Фото: Макс Требухов

В начале Независимости из Украины за одну ночь вывели 90 миллиардов советских рублей, которые были на счетах граждан.

Об этом в эксклюзивном интервью для LB.ua рассказал глава Совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек, который в тот период работал в правительстве.

"В обращении рубли, а рублей нам не дают ... Со счета Сбербанка списали и перевели в Москву около 90 миллиардов рублей, которые были на счетах граждан. А для финансирования потребностей бюджета и экономики у нас ресурса не было. Тогда правительство ввело купонокарбованцы, поэтому эмиссионным центром стала Украина", - сказал он, когда рассказывал о временах введения так называемых "купонокарбованцев" в 1992 году.

"Мы не смогли вернуть, потому что было списано платежным поручением за одну ночь - и все", - добавил Роман Шпек в ответ на вопрос, были ли попытки вернуть эти средства.

По его словам, РФ изначально не была настроена на сотрудничество с Украиной в вопросах эмиссии денег.

"Мы не выходили из рублевой зоны, нас выбросили из нее Гайдар (один из тогдашних руководителей правительства РФ, отвечал за экономический блок, – LB.ua) и его команда, потому что Украина не была членом экономической, финансовой, бюджетной политики Советского Союза с 1991 года. Единственный эмиссионный центр рубля был в Москве. РоSSияне тоже делали эмиссию для собственных нужд, но с Украиной не хотели делиться. По сути, Украина не выходила из рублевой зоны, ее вытолкнули", - добавил Роман Шпек.

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