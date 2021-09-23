В начале 90-х за одну ночь из Украины вывели в РФ 90 миллиардов рублей, - Шпек

РФ изначально не была настроена на сотрудничество с Украиной в вопросах эмиссии денег.

В начале Независимости из Украины за одну ночь вывели 90 миллиардов советских рублей, которые были на счетах граждан.

Об этом в эксклюзивном интервью для LB.ua рассказал глава Совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек, который в тот период работал в правительстве.

"В обращении рубли, а рублей нам не дают ... Со счета Сбербанка списали и перевели в Москву около 90 миллиардов рублей, которые были на счетах граждан. А для финансирования потребностей бюджета и экономики у нас ресурса не было. Тогда правительство ввело купонокарбованцы, поэтому эмиссионным центром стала Украина", - сказал он, когда рассказывал о временах введения так называемых "купонокарбованцев" в 1992 году.

"Мы не смогли вернуть, потому что было списано платежным поручением за одну ночь - и все", - добавил Роман Шпек в ответ на вопрос, были ли попытки вернуть эти средства.

По его словам, РФ изначально не была настроена на сотрудничество с Украиной в вопросах эмиссии денег.