Налог на смартфон, телевизор и компьютер введут в Украине

Украинцев продолжают обкладывать всевозможными налоговыми отчислениями. На этот раз власти планируют заставить платить налоги владельцев смартфонов, телевизоров, ноутбуков и домашних стационарных компьютеров.

Экономически обоснованный размер налогового сбора для граждан Украины, которые имеют доступ к интернету, благодаря современным гаджетам, рассчитали экономисты Киевской школы экономики (КШЭ). Речь идет о потенциальном копировании аудио-видео контента, которое может привести к убыткам для владельцев авторских прав.

Методология расчета от экспертов КШЭ берет во внимание ВВП всей страны и средний уровень доходов граждан, а также потребительские предпочтения в музыке, тематике просматриваемых видео, отечественную и мировую стоимость контента.

Налоговый сбор на справедливую компенсацию авторам за частное копирование их произведений (аудио, видео и печатной продукции), который традиционно включен в стоимость гаджетов, предлагают повысить в 3-5 раз. Однако в КШЭ полагают, что обеспечить отчисления авторам за потенциальное копирование их контента можно и без повышения стоимости смартфонов, ноутбуков, телевизоров с функцией записи и ПК.

"Поскольку в Украине никогда не проводилось экономическое исследование реального копирования контента украинцами и вреда авторам от частного копирования - участники переговоров зашли в тупик. Решить этот кризис должны были экономисты, предоставив рекомендации по выбору таких тарифов, которые, во-первых, должны учитывать убытки авторам от возможного копирования произведений с помощью техники, во-вторых, риски для конкурентности легальных импортеров, рынок которых на 30% находится в тени, и, в-третьих, должны быть справедливыми к потребителям и учитывать их реальное поведение при скачивании контента", - отметила руководитель Европейской бизнес ассоциации Виктория Куликова.

Так, согласно расчетам экспертов Киевской школы экономики, ставка сбора на смартфоны, телевизоры с функцией записи, ноутбуки и т.п. не должна превышать 0,3%, налог на флэшки и карты памяти - 1,3%.

Экономисты полагают, что такая ставка налогового сбора на потенциальное копирование контента позволит возместить возможные убытки авторам медиа продукции, но не нанесет серьезного ущерба рынку электроники в Украине, где очередной рост цен может повлиять на снижение спроса среди потребителей.

Напомним, в Украине снизят налоги на зарплату, чтобы прекратить практику оплаты труда в "конвертах".