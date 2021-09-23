В Украине изменились правила обслуживания многоквартирных домов

В Украине с 2023 года изменятся правила предоставления услуг по управлению многоквартирными домами. Речь идет о услугах по уборке, содержанию систем и лифтов, и всего, что касается придомовой территории. Новшества вступят в силу с 1 января 2023 года, сообщили в Минрегионе.

В законопроекте, одобренном Кабмином, предусмотрено, что затраты на уборку и другие услуги по обслуживанию дома и прилегающей территории будут включаться в расходы на управление. Норма применяется, если участок и дом под ним находятся в собственности или пользовании совладельцев. В противном случае затраты будут включаться в расходы на содержание дома исключительно после согласия совладельцев и согласования с органом местного самоуправления границ и площади территории.

Услуги по управлению многоквартирным домом включают уборку внутридомовых помещений и придомовой территории, а также выполнение санитарно-технических работ, обслуживание внутридомовых систем, содержание лифтов, вывоз мусора, обеспечение освещения возле подъездов.

Все вышеперечисленные услуги входят в оплату ЖКУ, за которые украинцы ежемесячно отдают одинаковую сумму, в зависимости от площади своей квартиры и тарифов местных властей для той или иной территории. Перечень жилищно-коммунальных услуг, которые предоставляются потребителю, зависит от уровня благоустройства соответствующего дома.

Ранее украинцам рассказали о важных изменениях в начислении субсидий на коммунальные услуги с текущего года.