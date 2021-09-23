В Украине рекордно подорожал лук

Цены на лук на этой неделе достигли рекордных показателей. Овощ на оптовых рынках продают за 7 грн/кг, что выше прошлогодней цены в 2,3 раза. Аграрии связывают такие высокие цены со снижением объема производства в 2021 году.

Ситуация, которая сейчас складывается на отечественном рынке, может привести в дальнейшем к импорту лука из других стран. В данное время такой потребности нет, но если цены на овощ вырастут еще на 10%, тогда импорт станет актуальным.

Кроме того, что посевы лука в 2021 году уменьшили, так еще и уродил он не лучшего качества. Лук поздних сортов, который традиционно выращивают в южных областях, пострадал от дождей, и созрел водянистым.

Пока украинцы делают запасы на зиму, цены повышаться на будут, но после новогодних праздников стоимость корнеплода буквально взлетит. Все еще будет зависеть от того, насколько украинские производители смогут обеспечить оптимальные условия для хранения лука.

При хранении лука в домашних условиях также нужно соблюдать ряд правил. Лучше всего хранить корнеплод в ящиках, сетках, тканевых мешках, корзинах, главное, не в полиэтиленовых пакетах. Тара должна быть такой, чтобы луковицы хорошо проветривались и не гнили.

Ранее сообщалось, что в Украине вдвое подорожала цветная капуста на рынках.