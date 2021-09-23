В Киеве снизились цены на отопление и горячую воду

В Киеве снизились тарифы на отопление и горячую воду. "Киевтеплоэнерго" представило новые тарифы, в которых цена на отопление и горячую воду для бытовых потребителей составляет 900,67 гривен за Гкал. Это дешевле, чем во всех других городах Украины.

В Киеве снизились цены на отопление и горячую воду: сколько заплатят жители столицы в новом отопительном сезоне

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и жилищно-коммунальных услуг повысила тарифы на производство тепла ряда компаний, в том числе и для "Киевтеплоэнерго". При этом коммунальное предприятие снизило цену на отопление и горячую воду для бытовых потребителей на 4%, увеличив при этом тарифы для промышленных предприятий, бюджетных и религиозных организаций.

В Киеве снизились цены на отопление и горячую воду: сколько заплатят жители столицы в новом отопительном сезоне

В остальных городах Украины тарифы на отопление в новом отопительном сезоне взлетели в среднем от 40 до 70%. В Черновцах уже утвердили подорожание горячей воды и отопления на 70%, в Одессе - на 56%, в Бердянске - на 47%, в Кременчуге тариф вырастет на 53%, по сравнению с прошлым годом. Больше всех заплатят жители домов, где частично установлены счетчики, либо они отсутствуют вообще.

Напомним, киевляне получили платежки "задним" числом, в которым суммы за отопление достигают сотни тысяч гривен. В Киевтеплоэнерго отметили, что перерасчет был произведен в соответствии с постановлением правительства. Однако позже признали, что произошла ошибка и обещают вернуть потребителям деньги обратно.

Ранее сообщалось, что с началом нового отопительного сезона плата за отопление будет осуществляться по-новому.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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