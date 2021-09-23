Минцифры стремится отменить введение 23,5% пошлины на импорт в Украину проводниковой продукции, - глава "Укрэлектрокабеля"

Министерство цифровой трансформации требует пересмотреть решение Межведомственной комиссии по международной торговле о введении пошлины на импортную проводниковую продукцию. Об этом в своем блоге написал Президент ассоциации "Укрэлектрокабель" Анатолий Пушкарь.

По его словам, 23 апреля 2021 года Межведомственная комиссия по международной торговле по результатам проведения специального расследования приняла решение ввести 23,5% пошлины на импорт в Украину проводниковой продукции. Об этом письмом Минэкономики официально проинформировало Кабинет Министров Украины. Однако документ официально опубликован в газете «Урядовый курьер» только 14 сентября 2021 года. в течение с 30 дней с этого времени решение должно вступить в силу. Но Минцифры требует от Минэкономики пересмотреть решение Межведомственной комиссии.

"Согласно и статьей 16 Закона Украины «О применении специальных мер относительно импорта в Украину», такая инициатива Минцифры не может быть применена. Мы удивлены, что Министерство цифровой трансформации, не является членом комиссии по вопросам торговли, не отвечает за развитие промышленности, грубо вмешивается и своими действиями уничтожает национального производителя. Поэтому возникает вопрос - кого мы защищаем: импортеров и иностранцев или украинских предпринимателей", - говорится в блоге.

В официальном письме, по словам Анатолия Пушкара, Минцифры аргументирует свое решение тем, что украинские производители не могут изготавливать кабельно-проводниковую продукцию.

"Такие заявления вызывают не просто возмущение, но и большое разочарование в компетентности некоторых чиновников, ведь наши предприятия имеют 80-летнюю историю, кадровый и научный потенциал. Понимаем, что те чиновники, которые делают такие заявления, не обладают реальной ситуацией в стране и не понимают состояние и перспективы украинского кабельно-проводниковой отрасли", - отмечает глава "Укрэлектрокабеля".

По его словам, за последние пять лет объем импорта в области вырос на 80%. Анатолий Пушкарь предполагает, что инициирование Минцифры предложений по пересмотру решений происходит под давлением импортеров.

В случае пересмотра решения комиссии, отмечают в "Укрэлектрокабеле", до конца года отрасль потеряет около тысячи рабочих мест.

"Мы удивлены тем, что Минэкономики втайне, на основании обычного письма Минцифры, собирается проводить авральное заседание Межведомственной комиссии по международной торговле даже без привлечения национального производителя. Считаем это недопустимым и негосударственным шагом. Ведь в случае отмены решения Межведомственной комиссии или его просмотра, государство недополучит значительные средства поступлений в госбюджет, украинский бизнес будет иметь потери, а власть потеряет авторитет среди бизнес-среды как защитника национального производителя. Это приведет к открытой угрозе экономической, энергетической сфере и сфере безопасности", - отметил Анатолий Пушкарь.