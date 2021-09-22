Биткоин упал ниже 40 тысяч долларов

Биткоин упал ниже отметки 40 000 долларов США впервые с августа. Падение криптовалюты произошло из-за критики со стороны регуляторов, передает Bloomberg.

Биткоин упал ниже 40 тыс. долларов впервые за месяц

В понедельник, 20 сентября, биткоин упал на 3,2% - до $39 612. Уже в среду, 22 сентября, криптовалюта поднялась на 2,9% - до $42 132. Это стало неожиданностью для майнеров, которые еле успевают делать какие-либо прогнозы.

Стоимость биткоина по Киеву по состоянию на 12:50 составляла $42 399. Не исключено, что до конца дня 22 сентября курс криптовалюты вырастет еще больше.

Биткоин упал ниже 40 тыс. долларов впервые за месяц

В последний раз курс биткоина колебался в начале августа, когда криптовалюта падала до $38 163.

На сегодняшний день инвесторы опасаются распространения долгового кризиса в China Evergrande Group, а также с нетерпением ждут того, как пройдет сегодняшнее заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая вынесет решение по ставке.

По словам управляющего партнера и сооснователя криптовалютной компании Nexo Энтони Тренчева, биткоин не застрахован от распродажи рискованных активов на традиционных рынках. Если курс криптовалюты продержится стабильным хотя бы 200 дней на уровне $46 тыс., тогда инвесторам нечего волноваться.

Ранее сообщалось, что курс доллара до конца сентября ослабит украинскую гривну.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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