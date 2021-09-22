Киев вошёл в рейтинг ТОП-10 европейских столиц с самым дешевым жильём

Киев попал в рейтинг ТОП-10 городов среди европейских столиц с самыми низкими ценами на квартиры. Об этом сказано в исследовании британской страховой компании.

Киев вошёл в рейтинг ТОП-10 европейских столиц с самым дешевым жильём

Средняя стоимость жилья в Киеве составляет более €80 тыс., а цена квадратного метра – почти €1,5 тыс. Аренда однокомнатной квартиры в центре города будет стоить около €400 в месяц.

На первом месте рейтинга - Париж. В столице Франции средняя стоимость квартиры составляет почти €623 тыс.

Киев вошёл в рейтинг ТОП-10 европейских столиц с самым дешевым жильём

Самым дешевым по стоимости жилья в Европе признан Кишинев (Молдова). На девятом месте Скопье (Северная Македония), на восьмом - Украина, на седьмом - Сараево (Босния и Герцеговина).

Самый большой спрос в Киеве на сегодняшний день наблюдается на однокомнатные квартиры, а вот цены быстрее всего растут на двухкомнатное жилье. Самым дорогим районом Киева остается Печерский, где "квадрат" недвижимости в среднем стоит $1886. Самое бюджетное новое жилье продают в Днепровском районе - $926/кв. м.

Чаще всего покупатели ищут новые "однушки" средней площадью около 50 кв. м. Украинцы чаще начинают выбирать жилье в сегменте "комфорт+", чем "эконом". Также растет спрос и на загородные дома, а также таун-хаусы.

Напомним, что в Киеве стремительно продолжают расти цены на аренду квартир.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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