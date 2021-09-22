СБУ разоблачила очередную схему на "Укрзализныце": более 2 млн грн украли на "откатах"

Ремонт некоторых агрегатов проводили только "на бумаге".

В Запорожской области Служба безопасности Украины разоблачила очередную схему хищения на "Укрзализныце". По предварительным данным, злоумышленники вносили недостоверную информацию об объеме выполненных работ, что позволило им присвоить около 2 млн грн.

Как удалось установить СБУ , организовали схему двое сотрудников фирмы-подрядчика, которая выиграла несколько десятков тендеров "Укрзализныци". Однако в документах они фиксировали вдвое больше работ, чем выполняли на самом деле.

Ремонт некоторых агрегатов проводился только "на бумаге".

"Дельцы имели поддержку отдельных сотрудников АО "Укрзализныця", которые "закрывали глаза"на заведомо поддельные документы", - отмечают в СБУ .

В настоящее время должностным лицам коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) ч. 2 ст. 27 (виды соучастников) ч.1 ст. 366 (служебный подлог) УК.

Напомним, в конце августа СБУ разоблачила схему закупки некачественных запчастей для "Укрзализныци" из ОРЛО. Среди организаторов сделки был гражданин РоSSии.

В середине сентября правоохранители разоблачили еще одну схему хищения в "Укрзализныце", которая могла привести к авариям поездов.