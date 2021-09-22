В Украине изменятся правила трудоустройства

Верховная Рада поддержала законопроект, который урегулирует новый порядок заключения трудовых договоров. Теперь работодатель будет иметь право индивидуально с сотрудником определять его права, обязанности, график работы и отпусков, а также возможные причины увольнения.

В Украине изменятся правила трудоустройства: что будет с испытательным сроком, отпусками и увольнениями

Законопроект позволяет работникам одновременно сотрудничать с несколькими работодателями. В новом образце трудового договора можно будет прописать нестандартный график работы, условия внеурочной работы, установить свой график отпусков.

Кроме того, наемные работники будут нести ответственность за порчу имущества работодателя. Если компания понесла убытки из-за нарушений работника, она имеет право потребовать от сотрудника компенсации.

Предлагается, чтобы испытательный срок не устанавливался при заключении трудового договора с такими категориями лиц: гражданами в возрасте до 18 лет; с беременной женщиной; с лицом с инвалидностью.

В Украине изменятся правила трудоустройства: что будет с испытательным сроком, отпусками и увольнениями

В Кодексе законов о труде появится статья, согласно которой индивидуальные трудовые договоры могут составляться на срок до 5 лет. Кроме того, позволяется определять права и обязанности сотрудника, и возможные причины для его увольнения, даже если такие не предусмотрены в трудовом законодательстве. В трудовом договоре могут быть прописаны нестандартный график работы и условия внеурочной работы, которые будут согласованы обеими сторонами.

Ранее сообщалось, кому и какие зарплаты предлагают работодатели на рынке труда на сегодняшний день.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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