Нацбанк Украины рассказал о проверках доходов лиц, совершающих онлайн-покупки

Закон о финансовом мониторинге здорово напугал жителей Украины. Люди боятся даже совершать онлайн-покупки, переживая, что их банковские счета заблокируют. В Национальном банке дали разъяснения по поводу проверок и идентификации покупателей интернет-магазинов.

В Национальном банке Украины напомним, что все граждане обязаны проходить обязательную идентификацию в случае совершения банковского перевода на сумму свыше 5000 гривен. Но при этом для лиц, которые покупают товары и услуги в онлайн-магазинах на сумму свыше 5 тысяч гривен, такие проверки применяться не будут.

Как пояснили в НБУ, отсутствие необходимости идентификации личности при онлайн-оплате услуг или товаров – это одно из исключений, которое зафиксировано в законе о финмониторинге.

"Если оплата картой осуществляется в интернет-магазине за товар или услугу, то такой перевод средств необходимо лишь сопровождать номером карточки плательщика. Это одно из исключений по идентификации, которое предусмотрено в законе", – говорится на сайте Нацбанка.

Напомним, ранее Налоговая служба Украины рассказала, какие банковские операции попадают под финансовый мониторинг, а также о том, какой наказание ждет нарушителей.