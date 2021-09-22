Украинцев переводят на завышенные тарифы на газ и угрожают отключить подачу голубого топлива

В Украине бытовых потребителей массово переводят на новые повышенные тарифы на газ, которые в среднем на 50% дороже. Более того, некоторым категориям граждан угрожают полным отключением от поставок газа, если они не выполнят условия.

Украинцев переводят на завышенные тарифы на газ и угрожают отключить подачу голубого топлива

Многие жители Украины в преддверии нового отопительного сезона столкнулись с неожиданной проблемой. Без ведома потребителей их подключают к новым тарифным контрактам на газ, которые дороже на 50%. Подключение является временным, в течение двух месяцев владелец домохозяйства обязуется заключить договор с новым поставщиком газа, иначе подачу голубого топлива ему отключат.

Услуги поставщика "последней надежды" (ППН) предоставляются в автоматическом режиме, без предупреждения, если поставщик газа, с которым у потребителя заключен договор, отказывается выполнять свои обязательства. Например, если компания закрылась или приняла решение, что осуществлять поставки газа по действующему тарифу ей не выгодно и в одностороннем порядке разорвала контракт.

На услуги ППН автоматически перейдет любой украинец, поставщик которого отказался выполнять свои обязательства (не имеет возможности поставлять газ по указанному тарифу или же решил, что ему это невыгодно).

Украинцев переводят на завышенные тарифы на газ и угрожают отключить подачу голубого топлива

Так, в октябре рыночная цена на газ в Украине составит 24,9 гривны за кубометр при условии предоплаты и 29,1 гривен за куб по условиям послеоплаты. Однако большинство поставщиков газа предоставили своим абонентам годовые тарифы по ценам около 8 гривен за куб. Такая ситуация стала причиной того, что многие поставщики газа в Украине начали объявлять банкротство.

Напомним, Нафтогаз сообщил о возможности заключить индивидуальные тарифы на газ для некоторых категорий населения.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Новые штрафы введут в УкраинеНовые штрафы введут в Украине
Цена на газ в Европе резко снизиласьЦена на газ в Европе резко снизилась
«Киты» за три дня накопили биткоинов на $2,8 миллиарда«Киты» за три дня накопили биткоинов на $2,8 миллиарда
Падение биткоина. Трейдеры потеряли более $800 миллионовПадение биткоина. Трейдеры потеряли более $800 миллионов
Инвестор назвал главное условие для уничтожения биткоинаИнвестор назвал главное условие для уничтожения биткоина
Блок рекламы


Похожие новости
Тарифы на отопление в Киеве завышены в разыТарифы на отопление в Киеве завышены в разы
Тарифы на электроэнергию вырастут до 5 грн за кВт-час в УкраинеТарифы на электроэнергию вырастут до 5 грн за кВт-час в Украине
Подпольные call-центры. Мошенники украли десятки миллионов с банковских счетов украинцевПодпольные call-центры. Мошенники украли десятки миллионов с банковских счетов украинцев
Долги украинцев за коммуналку за июль сократились на 3,5% — ГосстатДолги украинцев за коммуналку за июль сократились на 3,5% — Госстат
Тепло и горячую воду в дома украинцев начнут поставлять по-новомуТепло и горячую воду в дома украинцев начнут поставлять по-новому
В Одесской области разоблачили контрабандную схему ввоза в Украину роSSийского топливаВ Одесской области разоблачили контрабандную схему ввоза в Украину роSSийского топлива
Тарифы на электроэнергию для населения нужно повышать, - НКРЭКУТарифы на электроэнергию для населения нужно повышать, - НКРЭКУ
Тарифы на электроэнергию с 1 сентября в УкраинеТарифы на электроэнергию с 1 сентября в Украине
Украинцев заставят разделить наследство с государствомУкраинцев заставят разделить наследство с государством
"Укрзализныця" повысила тарифы на грузовые перевозки с 17 августа, - СМИ"Укрзализныця" повысила тарифы на грузовые перевозки с 17 августа, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости