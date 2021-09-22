Украинцев переводят на завышенные тарифы на газ и угрожают отключить подачу голубого топлива

В Украине бытовых потребителей массово переводят на новые повышенные тарифы на газ, которые в среднем на 50% дороже. Более того, некоторым категориям граждан угрожают полным отключением от поставок газа, если они не выполнят условия.

Многие жители Украины в преддверии нового отопительного сезона столкнулись с неожиданной проблемой. Без ведома потребителей их подключают к новым тарифным контрактам на газ, которые дороже на 50%. Подключение является временным, в течение двух месяцев владелец домохозяйства обязуется заключить договор с новым поставщиком газа, иначе подачу голубого топлива ему отключат.

Услуги поставщика "последней надежды" (ППН) предоставляются в автоматическом режиме, без предупреждения, если поставщик газа, с которым у потребителя заключен договор, отказывается выполнять свои обязательства. Например, если компания закрылась или приняла решение, что осуществлять поставки газа по действующему тарифу ей не выгодно и в одностороннем порядке разорвала контракт.

На услуги ППН автоматически перейдет любой украинец, поставщик которого отказался выполнять свои обязательства (не имеет возможности поставлять газ по указанному тарифу или же решил, что ему это невыгодно).

Так, в октябре рыночная цена на газ в Украине составит 24,9 гривны за кубометр при условии предоплаты и 29,1 гривен за куб по условиям послеоплаты. Однако большинство поставщиков газа предоставили своим абонентам годовые тарифы по ценам около 8 гривен за куб. Такая ситуация стала причиной того, что многие поставщики газа в Украине начали объявлять банкротство.

Напомним, Нафтогаз сообщил о возможности заключить индивидуальные тарифы на газ для некоторых категорий населения.