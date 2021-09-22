Украинцам пересчитают пенсии и зарплаты в 2022 году

Повышение зарплат и пенсий традиционно заложено в проект бюджета на 2022 год. В частности, запланировано одно повышение минимальной зарплаты и два пересмотра минимальных пенсий, а также мартовская индексация пенсионных выплат.

Прожиточный минимум, как и в 2020 году, будут повышать дважды: с 1 июля — до 2508 грн (на 115 грн), а с 1 декабря — с 2508 до 2589 грн (на 81 гривну).

Минимальная пенсия, которая напрямую связана с прожиточным минимумом, также будет повышаться дважды. С 1 июля ее размер составит 2027 грн, а с 1 декабря — 2093 грн.

С 1 марта предусмотрена ежегодная индексация пенсий, которую никто не отменял. Традиционно выплаты повышаются тем, кто получает пенсию по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца, либо по выслуге лет (медработники и учителя, чей стаж составляет не менее 30 лет работы по профессии).

Каждый год украинским пенсионерам добавляют новые надбавки к пенсии. Так, по 500 гривен к пенсии стали получать еще с прошлого года граждане, которым уже исполнилось 80 лет. Им начали выплачивать такую надбавку еще с апреля 2020 года. По 400 гривен уже с 1 октября 2021 года добавят 75-летним пенсионерам. Их пенсия составит не менее 2500 гривен в месяц. С 2022 года гражданам старше 70 лет пообещали доплаты к пенсиям по 300 гривен, при наличии 20/25 лет страхового стажа.

Минимальная заработная плата на 1 января 2022 года останется на прежнем уровне - 6500 грн. Народные депутаты обещают пересмотреть размер минимальных выплат с 1 октября и увеличить их размер до 6700 грн.

Ранее сообщалось, что украинцев могут заставить выходить на пенсию раньше положенного времени.