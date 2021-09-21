Цены на продукты питания в Украине снижаются

В Министерстве аграрной политики Украины назвали продукты питания, которые дешевеют на внутреннем рынке. Разница в ценах по сравнению с прошлым месяцем весьма ощутима.

Названы основные виды продуктов питания, которые подешевеют до конца сентября в Украине

На прилавках украинских магазинов и рынков эксперты Минагрополитики зафиксировали значительное снижение цена на овощи у отечественных производителей. Так, картофель в сентябре 2021 года подешевел в среднем на 7% по сравнению с ценовыми показателями августа, сравнению с 2020 годом – стоимость картошки упала на 14%.

На четверть в сравнении с августом текущего года подешевела морковь, а свекла потеряла в цене около 24%. Существенно подешевели лук и капуста, на 16% и 12% соответственно.

Что касается круп, то тут тоже отмечается небольшая корректировка. Горох подешевел в среднем на 3%, ячменная и кукурузная крупы потеряли в цене около 1%.

Названы основные виды продуктов питания, которые подешевеют до конца сентября в Украине

Сахар, молоко и курятина подешевели в сентябре на 3%, а мясо крупного рогатого скота – на 6%, свинины - на 7%.

Напомним, ранее в Национальном банке рассказали, когда в Украине стабилизируются цены на продукты питания и прекратится постоянное повышение стоимости.


Шевченко Лилия, Тудей

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