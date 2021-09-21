Тарифы на отопление в Киеве завышены в разы

Киевляне начали получать от Киевтеплоэнерго платежки на отопление с астрономическими суммами. Люди вынуждены брать кредиты в банке, чтобы погасить неизвестно откуда возникшие задолженности.

В квитанциях на отопление для жителей многих многоэтажек Киева суммы достигают 17, 25 и даже 39 тысяч гривен.

"Они перечислили и аргументируют это тем, что Антимонопольный комитет заставил их перечислить по новой методичке", - возмущаются жители киевской многоэтажки, которым пришли астрономические платежки за отопление.

По словам руководителя одного из столичных ОСМД, неприятная ситуация коснулась жителей многоэтажных домов, в которых установлены поквартирные счетчики тепла. Оказалось, что Антимонопольный комитет произвел расчеты за подачу теплоносителей в квартиры и помещения общего пользования по одной методике, а в Киевэнерго производили расчеты на отопление по другой. В результате, жителям одной из высоток выставили дополнительные счета на общую сумму в 650 тысяч гривен.

В АМКУ на жалобы киевлян разводят руками, утверждая, что они не понимают, как такое могло произойти. В Киевтеплоэнерго говорят, что перерасчет был произведен в соответствии с постановлением правительства. Однако позже признали, что произошла ошибка и обещают вернуть потребителям деньги обратно.

Напомним, поставщики тепла во всех регионах Украины не торопятся повышать тарифы на отопление и горячую воду для населения. Но кто же оплатит дорогой газ, чтобы уменьшить нагрузку на кошельки рядовых украинцев?