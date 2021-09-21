"Укрпочта" построит сортировочный центр возле Львова за $46 млн

Складской комплекс под названием HUB_Lviv будет располагаться в Пустомитах.

"Укрпочта" построит логистически-сортировочный центр возле Львова за 46 млн долларов. Контракт стоимостью 46 млн долларов с подрядчиком "Го-Ра" был подписан во вторник, 21 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

Новый сортировочный центр под названием HUB_Lviv будет располагаться в Пустомытах - недалеко от львовского аэропорта и рядом с железнодорожным узлом. Он будет основным центром обработки и сортировки почтовых отправлений в Западной Украине.

Завершение всех работ по возведению сортировочного центра запланировано до конца 2023 года.

"Укрпочта" и победитель тендера на строительство Львовского сортировочного терминала заключили договор аренды сроком 8 лет с возможностью купли-продажи в течение срока аренды.

Напомним, что 7 сентября "Укрпочта" подписала соглашение на строительство логистически-сортировочного центра в Борисполе.

В рамках стратегии модернизации "Укрпочта" привлекла около 100 млн евро для строительства автоматизированных сортировочных хабов, региональных депо и закупки автомобилей для передвижных отделений.