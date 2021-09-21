Рада сделала шаг к узакониванию фриланса

Нардепы предварительно одобрили законопроект о трудовых договорах с нефиксированным рабочим временем.

Рада сделала шаг к узакониванию фриланса
Фото: AlexBrylov/Depositphotos

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5161, которым предлагается ввести трудовые договоры с нефиксированным рабочем временем.

Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

Проектом предусмотрено, что работодатель самостоятельно определяет необходимость и время привлечения работника к работе, объем работы и согласовывает с работником режим работы и продолжительность рабочего времени.

Количество заключенных трудовых договоров с нефиксированным рабочем временем не может превышать 10% общего количества трудовых договоров.

Юридические лица и физические лица-предприниматели, которые используют наемный труд менее 10 работников, могут заключать не более одного трудового договора с нефиксированным рабочем временем.

"Согласно условиям такого договора обязанность работника выполнять работу возникает исключительно при условии предоставления владельцем или уполномоченным им органом доступной работы, без гарантий того, что такая работа будет предоставляться постоянно", - отмечается в сообщении.

По мнению законодателей, использования трудового договора с нефиксированным рабочем временем усиливает мобильность работника, дает большую свободу выбора в реализации права на труд, а также создает удобный законодательный механизм легализации труда фрилансеров, которые предпочитают выполнение краткосрочных проектов и не ограничиваются выполнением работ у одного заказчика.

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