Регулятор следит за соблюдением правил в сфере обращения виртуальных активов - директор департамента НБУ

Директор Департамента стратегии и развития НБУ Арсений Макарчук во время круглого стола "Легализация виртуальных активов по-украински. Возможности и риски" в Институте Горшенина заявил, что регулятор будет следить за тем, чтобы к виртуальным активам применялись те же правила, которые применяются к соответствующим валютным ценностям.

"Виртуальные активы по своей природе очень приближены к традиционным финансовым инструментам, к традиционным деньгам. Поэтому наши предостережения заключались в том, что правила, применяемые к виртуальным активам, особенно тем, которые обеспечены валютными ценностями, должны быть похожими на те правила, которые применяются к соответствующим валютным ценностям. Прежде всего нас интересовало соблюдение всех процедур, касающихся неиспользования виртуальных активов для уклонения от финмониторинга, финансирования терроризма и отмывания средств. Второе - это четкое определение правил конвертации виртуальных активов в валютные ценности, то есть чтобы виртуальные активы не использовались для вывода валюты из Украины. Третье - это использование виртуальных активов для расчета за товары и услуги. Для нас было важно, чтобы виртуальными активами, в первую очередь криптовалютой, нельзя было рассчитаться за товары и услуги. Ведь монетарный суверенитет, монопольное право на эмиссию денег является неотъемлемой характеристикой государства", - подчеркнул Арсен Макарчук.

Вместе с тем, представители криптокошелька Trustee Wallet отметили, что ряд моментов закона нуждается в доработке.

"Закон не содержит определения термина «поставщик услуг связанных с оборотом ВА», а лишь приводит виды деятельности в этой сфере. Украинский законодатель не учел подход международной группы разработки финансовых мер по противодействию отмыванию средств (FATF) в части регулирования статуса криптокошельков. Международный регулятор четко разделяет таких поставщиков по признаку контроля над частными ключами пользователей на централизованные и децентрализованные", - говорится в заявлении компании.

В Trustee Wallet акцентировали, что в принятом законе отсутствует четкое разделение поставщиков услуг из оборота виртуальных активов на централизованные и децентрализованные и это может привести к разному толкованию деятельности таких провайдеров на практике.

Напомним, 8 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом так называемый закон о биткоине, который вводит регулирование виртуальных активов.