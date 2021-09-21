Фонд гарантирования выплатил Минфину еще 2 миллиарда долга

Фонд гарантирования вкладов досрочно перечислил Министерству финансов 2,07 млрд грн, пока общая сумма задолженности перед государством составляет 108,2млрд грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Из этой суммы 1,2 млрд грн погашено по векселям и 0,87 млрд грн по процентам.

Таким образом Фонд продолжил досрочное погашение долговых обязательств перед Министерством финансов.

Сколько вернул Фонд министерству финансов

Всего на сегодня Фонд вернул Минфину 21,7 млрд грн долгов, из которых 7,9 млрд грн — проценты.

Из этой суммы ФГВФЛ погасил досрочно в частности:

• 2018 год — 1,5 млрд грн;

• 2019 год — более 9 млрд грн;

• 2020 год — 2 млрд грн;

• февраль 2021 года- 2 млрд грн;

• сентябрь 2021 года — 2,07 млрд грн.

В 2019 году Фонд гарантирования полностью погасил долг перед НБУ на сумму 25,6 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн составляют проценты.

В результате досрочного погашения также уменьшилась база начисления процентов по займам, пока остаток долговых обязательств ФГВФЛ составляет 45,7 млрд грн по номиналу векселей и более 62,5 млрд грн процентов, которые должны быть начислены до 2031.