Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины во втором квартале 2021

Государственная служба статистики улучшила с 5,4% до 5,7% оценку роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2021 по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Рост зафиксирован на фоне обвала прошлого года (на 11,2%). Об этом говорится в данных Госкомстата.

Согласно данным ведомства, номинальный ВВП составил 1 трлн 169,4 млрд грн, а в расчете на одного человека — 28,19 тыс.грн.

В Госстате добавили, что против предыдущего квартала (с учетом сезонного фактора) ВВП снизился на 0,7%, что немного лучше предыдущей оценки спада в 0,8%. Изменение дефлятора составляет 26,4% против 20,7% первого квартала этого года.

В июне Госстат, наоборот, ухудшил оценку спада украинской экономики в первом квартале этого года — с 2% до 2,2% и определил номинальный ВВП на уровне 1 трлн 86 млрд грн.

По данным ведомства, в первом квартале 2020 спад составил 1,2%, если сравнить с первым кварталом 2019 года, во втором квартале прошлого года он ускорился до 11,2%, после чего замедлился до 3,5% в третьем квартале и 0, 5% — в четвертом.

Номинальный ВВП в первом квартале прошлого года был равен 853,690 млрд грн (изменение дефлятора — 5,3%), во втором — 874,62 млрд грн (5,6%), в третьем — 1 трлн 162?390?000?000 грн (8 4%), в четвертом — 1 трлн 301,170 млрд грн (17,5%).

Напомним

Как известно, в 2020 году ВВП Украины снизился на 4% после четырех лет роста: в 2019 году — на 3,2%, годом ранее — на 3,4%, а в 2017 и 2016 — соответственно на 2,5% и 2,4%. Перед этим был зафиксирован спад на 9,8% в 2015 году и на 6,6% — в 2014 году.