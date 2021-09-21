Китайский банковский сектор сможет «переварить» дефолт Evergrande. Но возможен эффект домино

Evergrande, второй по величине застройщик Китая, оказался на грани банкротства. Но правительство страны вряд ли прямо его поддержит, пишет CNBC со ссылкой на S&P Global Ratings.

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«Мы не ожидаем от правительства прямой поддержки Evergrande. Мы считаем, что Пекин вмешается только если это банкротство перекинется на других крупных девелоперов и создаст системный риск для экономики», — говорится в отчете кредитных аналитиков S&P. Они добавили, что считают такой сценарий маловероятным.

Тревога по поводу негативного влияния, которое банкротство Evergrande будет иметь на китайскую и мировую экономику, уже привела к падению фондовых рынков .

Evergrande — лидер среди девелоперов по задолженности, которая составляет около $300 млрд. Уже 23 сентября он должен начать выплату процентных платежей по своим облигациям. S&P считает, что компания не сможет их осуществить.

«Мы считаем, что китайский банковский сектор сможет „переварить“ дефолт Evergrande, не испытав никаких значительных сбоев. Однако мы будем учитывать возможность эффекта домино», — говорится в отчете.

Слишком большой, чтобы обанкротиться

Аналитики S&P сравнили ситуацию Evergrande с Huarong, компанией по управлению проблемными долгами. Ранее в этом году она уже вызвала падение на фондовых рынках, когда не смогла вовремя доложить о своей прибыли.

«Помощь Evergrande от государства нивелирована бы усилия правительства по наведению финансовой дисциплины в секторе недвижимости», — считают аналитики. По их словам, более вероятно, что Пекин попытается защитить частных инвесторов и покупателей жилья путем переговоров и дополнительного финансирования

«Правительство хочет помочь, но также хочет, чтобы произошло то, что должно произойти. Даже в своей родной провинции Evergrande не критичен для экономики. Он не настолько большой, чтобы не позволить ему обанкротиться «.

Контекст

Акции Evergrande на утренних торгах Гонконгской биржи 21 сентября упали на 4%. Это уже седьмая сессия подряд, на которой акции компании снижаются.

В тот же день председатель Evergrande попытался успокоить рынок, заявив, что компания выполнит свои обязательства перед всеми заинтересованными сторонами.