Закон о виртуальных активах станет драйвером экономики, - Борняков

По словам заместителя министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александра Борнякова, цифровая экономика должно занимать от 10 до 30% в структуре ВВП Украины. Об этом он заявил во время круглого стола "Легализация виртуальных активов по-украински. Возможности и риски" в Институте Горшенина.

"С первого дня работы в министерстве принятие закона о виртуальных активах было объявлено одним из приоритетных направлений, и 8 сентября он наконец был принят. Мы одними из первых в мире объявили, что есть такое понятие, как виртуальные активы и криптоактивы. Этот закон охватывает не только криптовалюту, но и гораздо больше сущностей. Мы заложили в правовое поле Украины большую часть новой экономики - то, что будет развиваться в следующие 20-30-50 лет, и многое будет двигаться именно туда", - подчеркнул замминистра.

Александр Борняков считает, что закон способен стать настоящим драйвером украинской экономики.

"Во-первых, к понятию виртуальных активов входит понятие любых игровых виртуальных активов. Это большая индустрия, она приближается к триллиону долларов в мире. И в Украине есть компании, которые занимаются этим. До этого они не имели возможность сказать, что этим занимаются. Как минимум 3-4 компании, которые обращают сотни миллионов долларов, есть в Украине. Когда все заработает, это будет большой капитализированный бизнес, который будет платить налоги. Большая часть этого закона - это криптоактивы, электронные деньги. Binance - одна из крупнейших бирж в Украине, и для ее функционирования требуется, чтобы 100-200 миллионов долларов были в банковской системе, как депозит. И если еще 3-4 подобных крупных мировых игроков придет в Украину, банковская система получит миллиард или более долларов денежной массы. В нашем представлении закон о виртуальных активах работает вместе с "Дия сити". То есть мы говорим всем стартапам, которые занимаются блокчейном, криптовалюта или токенизациею: You're welcome, растите здесь. И это также могут быть большие деньги. Капитализация таких компаний начинается с миллионов, а заканчивается миллиардами долларов. Наша цель - чтобы цифровая экономика в структуре ВВП занимала 10-20-30%", - подчеркнул Александр Борняков.

Напомним, 8 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом так называемый закон о биткоине, который вводит регулирование виртуальных активов.