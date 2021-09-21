Справедливая цена. В JPMorgan назвали, сколько должен стоить Ethereum

Справедливая цена Ethereum на основе показателей сетевой активности составляет $1500. Об этом заявил стратег JPMorgan Николаос Панигирцоглу в комментарии Markets Insider.

Справедливая цена. В JPMorgan назвали, сколько должен стоить Ethereum
Фото: bits.media

Мнение стратега

По его словам, сеть второй по капитализации криптовалюты менее привлекательна, чем предполагает ее цена. Панигирцоглу отметил растущую конкуренцию со стороны Solana, Cardano и других блокчейнов.

«Мы смотрим на хешрейт и количество уникальных адресов, чтобы попытаться понять ценность Ethereum. Мы изо всех сил пытаемся подняться выше $1500», — добавил стратег JPMorgan.

Глава стартапа Skale Labs Джек О’Холлеран в ответ заявил, что Ethereum останется доминирующим децентрализованным финансовым блокчейном.

«Большинство разработчиков смарт-контрактов строят экосистему на базе Ethereum, несмотря на анонсированные партнерства в других сетях», — пояснил он.

Как изменился курс Ethereum

1 сентября котировки Ethereum превысили уровень $3500 впервые после майского падения. Капитализация актива достигла $412 млрд.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» стоимость криптовалюты Ethereum по состоянию на 14.50 составляет $3,047 за монету.

В августе хешрейт сети второй по капитализации криптовалюты обновил исторический максимум. Доход майнеров монеты вырос на 60% за тот же период.

В конце августа в сети Ethereum зафиксировали масштабную реорганизацию блоков.

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