Падение биткоина. Трейдеры потеряли более $800 миллионов

За последние сутки были ликвидированы позиции 169 тыс. криптотрейдеров на сумму $818 млн, по данным сервиса bybt. Наибольший убыток за одну сделку произошел на криптобирже Bitfinex в паре с Ethereum и составил $15,3 млн. Об этом пишет РБК.

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Подсчет убытков

Сильнее всего пострадали трейдеры, торговавшие первой криптовалютой ($303,7 млн убытка). На втором месте по этому показателю оказались трейдеры Ethereum, которые потеряли $200,8 млн. Третье место с $52,5 млн заняли трейдеры, торговавшие токеном компании Ripple (XRP).

Что произошло

Массовая ликвидация позиций произошла после того, как утром 20 сентября цена биткоина снизилась до $44,4 тыс. За прошедшие сутки главная криптовалюта подешевела на 7%, а ее капитализация упала до $848 млрд, по данным CoinGecko.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» стоимость первой криптовалюты по состоянию на 14.20 составляет $44,345.

На фоне снижения первой криптовалюты подешевели и альткоины.

Например, цена Ethereum за сутки упала на 9%, до $3,1 тыс., а XRP подешевел на 11%, до $0,96.