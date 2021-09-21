Европейские фондовые индексы начали неделю с сильного падения

Фондовые рынки Европы начали неделю с сильного падения. Инвесторы обеспокоены репрессиями в Китае и ожидаемым сигналом ФРС о сокращении программы стимулирования в США. Об этом сообщает РБК .

Европейские фондовые индексы начали неделю с сильного падения
Фото: Pixabay

Как снижались европейские индексы

Индекс Stoxx Europe 600 снижался на 2,1% утром 20 сентября. Это максимальное падение с 19 июля.

Немецкий DAX опустился на 2,2%, что также является рекордным значением за два месяца.

В целом оба показателя обвалились на 5,2% с исторического максимума 13 августа текущего года.

Причины падения — новости из Китая

Одним из поводов для ухудшения настроений среди инвесторов стали новости из Китая, где власть усиливает давление на сектор недвижимости, пишет Bloomberg.

Действия властей КНР сильно ударили по гонконгским застройщикам и это вызвало снижение индекса Hang Seng на 3,3% по итогам торгов 20 сентября.

Не только Китай

Однако, портфельный менеджер Kairos Partners Альберто Токио не думает, что здесь можно говорить об «эффекте заражения».

«Коррекция должна была состояться после одного из крупнейших непрерывных ралли в истории и это нормально. В конечном итоге ралли возобновится», — заверил эксперт в комментарии для Bloomberg.

К тому же, по его словам, есть и другие факторы, которые снижают доверие инвесторов к фондовому рынку в краткосрочной перспективе — это инфляция и замедление темпов экономического роста.

В частности, сейчас в центре внимания рынков находится заседание Федеральной резервной системы США, которое состоится 22 сентября. Ожидается, что его участники дадут сигнал о том, что американский центробанк вскоре начнет сокращать объемы выкупа активов.

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