Европейские фондовые индексы начали неделю с сильного падения

Фондовые рынки Европы начали неделю с сильного падения. Инвесторы обеспокоены репрессиями в Китае и ожидаемым сигналом ФРС о сокращении программы стимулирования в США . Об этом сообщает РБК .

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Как снижались европейские индексы

Индекс Stoxx Europe 600 снижался на 2,1% утром 20 сентября. Это максимальное падение с 19 июля.

Немецкий DAX опустился на 2,2%, что также является рекордным значением за два месяца.

В целом оба показателя обвалились на 5,2% с исторического максимума 13 августа текущего года.

Причины падения — новости из Китая

Одним из поводов для ухудшения настроений среди инвесторов стали новости из Китая, где власть усиливает давление на сектор недвижимости, пишет Bloomberg.

Действия властей КНР сильно ударили по гонконгским застройщикам и это вызвало снижение индекса Hang Seng на 3,3% по итогам торгов 20 сентября.

Не только Китай

Однако, портфельный менеджер Kairos Partners Альберто Токио не думает, что здесь можно говорить об «эффекте заражения».

«Коррекция должна была состояться после одного из крупнейших непрерывных ралли в истории и это нормально. В конечном итоге ралли возобновится», — заверил эксперт в комментарии для Bloomberg.

К тому же, по его словам, есть и другие факторы, которые снижают доверие инвесторов к фондовому рынку в краткосрочной перспективе — это инфляция и замедление темпов экономического роста.