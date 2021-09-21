Нацбанк выдал четырем банкам «рефинанс» на 217 миллионов

Национальный банк на аукционе 17 сентября предоставил четырем банкам 217 млн грн рефинансирования сроком до 84 дней под 9,5% годовых. Об этом говорится в данных НБУ.

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«17 сентября состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 4-х банков на 217 млн грн по процентной ставке 9,5% годовых», — сообщает регулятор.

Последний рефинанс

В ходе планового тендера по предоставлению рефинансирования сроком до 84 и тысяча девяносто-два дня, который состоялся в прошлую пятницу (10 сентября), Нацбанк выделил своим подопечным 3 млрд грн, что составляет максимально возможную сумму. 7 банков получили долгосрочный «рефинанс» под 9,91% годовых.

Днем ранее, 9 сентября, НБУ анонсировал полное сворачивание долгосрочного рефинансирования и процентного свопа с 1 октября.

Также с 1 октября срочность операций по предоставлению Нацбанком краткосрочных кредитов рефинансирования сокращена с 90 до 30 дней.

Таким образом, нынешний тендер стал последним, где банки могли занять на 3 года. Как известно, тендеры по предоставлению долгосрочного рефинанса проводились один раз в месяц.

Для сравнения: в августе на аналогичном тендере банки взяли меньше 2 млрд грн, а 9 июля — 5,5 млрд грн.

Предыстория

Весной 2020 года Нацбанк ввел долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет с целью поддержки гривневого банковского кредитования.

Во втором полугодии 2020 НБУ ввел новый финансовый инструмент для оживления банковского кредитования в стране — процентный своп.

Летом заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что с момента запуска программы антикризисной поддержки банковского сектора в марте 2020 Нацбанк рефинансировал банки на 82 млрд грн сроком на 5 лет.

Недавно чиновник сообщил, что только 30% этих средств пошло на кредитование.