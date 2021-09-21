Власти Сальвадора купили еще 150 биткоинов
Правительство Сальвадора дополнительно купило биткоинов во время снижения курса криптовалюты до $45 тыс. Об этом в Twitter написал президент страны Найиб Букеле.
По его словам, правительство приобрело еще 150 биткоинов. Букеле добавил, что теперь Сальвадор владеет 700 биткоинами.
We just bought the dip.
150 new coins!
El Salvador now holds 700 coins.#Bitcoin— Nayib Bukele (@nayibbukele) September 20, 2021
Предыстория
Власти Сальвадора объявили, что 7 сентября заработает сальвадорский государственный криптовалютный кошелек Chivo, на который каждый взрослый гражданин страны сможет получить $30 в биткоинах.
Опрос, проведенный компанией Disruptiva, показал, что более 54% граждан Сальвадора оценили планы президента по внедрению биткоину в стране как «совершенно неправильные». 46% ответили, что «ничего не знают» о биткоине.
До этого, Букеле написал в твиттер, что Компания LaGeo начнет майнинг криптовалюты на государственном уровне за счет «дешевой, 100% чистой и возобновляемой энергии вулканов»
Сейчас Сальвадор использует доллар США в качестве платежного средства, при этом не имея никакого влияния на монетарную политику США. Федеральная резервная система США может регулировать предложение доллара в соответствии со своими требованиями, и Сальвадору, возможно, придется столкнуться с инфляцией, если он продолжит осуществлять операции с долларом.