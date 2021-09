Власти Сальвадора купили еще 150 биткоинов

Правительство Сальвадора дополнительно купило биткоинов во время снижения курса криптовалюты до $45 тыс. Об этом в Twitter написал президент страны Найиб Букеле.

Фото: bbc.com

По его словам, правительство приобрело еще 150 биткоинов. Букеле добавил, что теперь Сальвадор владеет 700 биткоинами.

We just bought the dip.

150 new coins!

El Salvador now holds 700 coins.#Bitcoin