Капитализация рынка стейблкоинов превысила $120 миллиардов

Совокупная рыночная капитализация рынка стейблкоинов превысила $120 млрд. Более половины предложения (~$72 млрд) приходится на лидера сегмента — Tether (USDT). Об этом пишет Forklog.

Фото: psm7.com

Что говорят аналитики

Аналитик Messari Райан Уоткинс объяснил стремительный рост сектора стабильных монет тем, что они являются «лучшим средством хранения и перемещения долларов США по всему миру».

The stablecoin supply reached $120 billion this week. Why do stablecoins continue to grow so fast and just how big could this get? 1/ pic.twitter.com/wVMCnz6q7l — Ryan Watkins (@RyanWatkins_) September 17, 2021

По его словам, стейблкоины используют для перемещения капитала между биржами, в качестве залога на криптодеривативных платформах, в приложениях децентрализованных финансов, а также при трансграничных платежах.

Во II квартале 2020 года объем транзакций с этими активами превысил $1,7 трлн — за 12 месяцев значение выросло в 14 раз.

Уоткинс отметил, что стейблкоины удобно принимать в качестве средства оплаты, поскольку для этого необходим только публичный адрес в блокчейне. Их инфраструктура работает без перерывов, позволяя при этом сохранить конфиденциальность.

Помимо этого, стейблкоины являются программируемыми активами, а значит разработчики могут создавать на их базе приложения.

По словам Уоткинса, на доллар США приходится около 55% международных транзакций, поэтому существует глобальный спрос на американскую валюту, особенно за пределами финансовой системы Соединенных Штатов.

Он отметил, что из-за вышеперечисленных свойств стабильных монет все больше финансовых учреждений на внутреннем рынке США переводят транзакции на блокчейн. Этот шаг позволяет им сократить структуру затрат.

За пределами США стейблкоины предоставляют частным лицам и учреждениям легкий доступ к американской валюте. По его мнению, эти активы в будущем смогут «захватить» оффшорный долларовый рынок. Ссылаясь на данные Банка международных расчетов (BIS), Уоткинс оценил последний в более чем $57 трлн.

«Хотя размер офшорного долларового рынка (долларовые депозиты за пределами США) трудно оценить, данные BIS позволяют предположить, что он может быть больше $57 трлн. Это может показаться безумием, но именно на этот рынок начинают претендовать стейблкоины», — написал он.

Уоткинсон отметил, что потенциально стейблкоины могут стать «большой проблемой», поэтому он понимает, почему регуляторы «внимательно следят за этим рынком».

Напомним

В июле на заседании ФРС заявили, что отсутствие прозрачности стейблкоинов может угрожать финансовой стабильности.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен призвала к скорейшему созданию нормативной базы в отношении стабильных монет.

В начале сентября глава SEC Гэри Генслер также указал на риск широкого использования стейблкоинов, упомянув разрабатываемый при участии Facebook проект Diem.

Минфин США планирует обязать эмитентов стейблкоинов обеспечить их свободную конвертацию в фиат, согласно Bloomberg.

Что такое стейблкоин

Стейблкоин— это цифровая монета, стоимость которой привязана к конкретному физическому активу. Первая такая монета — USDT компании Tether — появилась в 2015 году. Она имеет привязку к стоимости американского доллара в соотношении 1:1.