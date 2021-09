Капитализация рынка стейблкоинов превысила $120 миллиардов

Совокупная рыночная капитализация рынка стейблкоинов превысила $120 млрд. Более половины предложения (~$72 млрд) приходится на лидера сегмента — Tether (USDT). Об этом пишет Forklog.

Фото: psm7.com

Аналитик Messari Райан Уоткинс объяснил стремительный рост сектора стабильных монет тем, что они являются «лучшим средством хранения и перемещения долларов США по всему миру».

The stablecoin supply reached $120 billion this week.

Why do stablecoins continue to grow so fast and just how big could this get?

1/ pic.twitter.com/wVMCnz6q7l