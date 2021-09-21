Цены на аренду жилья в столице продолжают расти. Где самое дорогое жилье (исследование)

В августе 2021 года медианная цена аренды жилой недвижимости Киева выросла на 4,8%, по сравнению с предыдущим месяцем, и составляла 11 $/кв.м. Об этом говорится в исследовании Address.ua.

Цены на аренду жилья в столице продолжают расти. Где самое дорогое жилье (исследование)
Фото: pixabaу

Цены растут

«На рынке аренды жилой недвижимости продолжается рост цен — впервые с начала года медианная цена рынка значительно превысила отметку в $500 за квартиру. Основными причинами роста можно назвать восстановительные процессы в экономике и возвращение населения к очному формату работы и учебы, что спровоцировало значительный сезонный скачок цен», — сообщил директор City Development Solutions Роман Герасимчук.

В августе медианная цена аренды квартир в Киеве составила 11 $/ кв. м Цена аренды квадратного метра однокомнатных квартир составила $12,5.

Медианная стоимость двухкомнатных — $11 за кв.м., трехкомнатных квартир — $9 за кв.м.

Самые дорогие районы

Самым дорогим районом Киева для аренды является Печерский район. Медианная стоимость аренды в центре столицы составляет $1101 за объект, или $16 за кв.м.

На втором месте Шевченковский. Арендодатели в этом районе просят $774 за квартиру ($ 12/ кв.м.).

На третьем месте Голосеевский район — $677 ($ 12/ кв. м). Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе — $ 372 за квартиру, или $ 7 за кв.м.

Наиболее дорогим районом для аренды ликвидных однокомнатных квартир является Печерский район, где медианная стоимость аренды 1К квартиры составляет $ 717.

В Шевченковском и Голосеевском районах можно снять однокомнатную квартиру в диапазоне от $530 до $550.

Самым дешевым для аренды районом является Деснянский. Ценник на 1К квартиры в этом районе составляет $ 291 в месяц.

Прогноз аналитиков

«На сегодняшний день рынок аренды становится в большей степени рынком арендодателя, что, впрочем, может существенно измениться в случае новых локдаунов. В широком смысле, рост цен на недвижимость на рынке аренды и продажи недвижимости служит сигналом, что в ближайшие месяцы ожидать снижения цен точно не стоит — рынок находится в длительном этапе роста», — отметил Гермасимчук.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рынок криптоактивов это «Дикий Запад» — глава SEC СШАРынок криптоактивов это «Дикий Запад» — глава SEC США
Новые штрафы введут в УкраинеНовые штрафы введут в Украине
Украина ввела спецпошлины на импортные провода и кабелиУкраина ввела спецпошлины на импортные провода и кабели
Цена на газ в Европе резко снизиласьЦена на газ в Европе резко снизилась
Инвестор назвал главное условие для уничтожения биткоинаИнвестор назвал главное условие для уничтожения биткоина
Блок рекламы


Похожие новости
Цены на кофе будут расти во всем мире еще, по крайней мере, несколько месяцевЦены на кофе будут расти во всем мире еще, по крайней мере, несколько месяцев
Цены на жилье в Украине будут снижаться: покупать недвижимость гражданам не на чтоЦены на жилье в Украине будут снижаться: покупать недвижимость гражданам не на что
Рекордные цены на электроэнергию продержатся всю зиму — прогноз аналитиковРекордные цены на электроэнергию продержатся всю зиму — прогноз аналитиков
Цены на овощи борщевого набора выросли на треть и вышеЦены на овощи борщевого набора выросли на треть и выше
Налог на жилье в Украине повысятНалог на жилье в Украине повысят
В Киеве стремительно дорожают двухкомнатные квартиры: цены на новое жильеВ Киеве стремительно дорожают двухкомнатные квартиры: цены на новое жилье
Предельные цены на топливо снова повысили. Как отреагировали АЗСПредельные цены на топливо снова повысили. Как отреагировали АЗС
Цена на газ в Европе продолжает расти. Уже превысила $840Цена на газ в Европе продолжает расти. Уже превысила $840
Цены на газ в Европе достигли $755 за тыс. кубометровЦены на газ в Европе достигли $755 за тыс. кубометров
Цены на алюминий взлетели до $3 тысяч за тонну впервые за 13 летЦены на алюминий взлетели до $3 тысяч за тонну впервые за 13 лет
Последние новости
Подгружаем последние новости