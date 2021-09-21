Цены на аренду жилья в столице продолжают расти. Где самое дорогое жилье (исследование)

В августе 2021 года медианная цена аренды жилой недвижимости Киева выросла на 4,8%, по сравнению с предыдущим месяцем, и составляла 11 $/кв.м. Об этом говорится в исследовании Address.ua.

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Цены растут

«На рынке аренды жилой недвижимости продолжается рост цен — впервые с начала года медианная цена рынка значительно превысила отметку в $500 за квартиру. Основными причинами роста можно назвать восстановительные процессы в экономике и возвращение населения к очному формату работы и учебы, что спровоцировало значительный сезонный скачок цен», — сообщил директор City Development Solutions Роман Герасимчук.

В августе медианная цена аренды квартир в Киеве составила 11 $/ кв. м Цена аренды квадратного метра однокомнатных квартир составила $12,5.

Медианная стоимость двухкомнатных — $11 за кв.м., трехкомнатных квартир — $9 за кв.м.

Самые дорогие районы

Самым дорогим районом Киева для аренды является Печерский район. Медианная стоимость аренды в центре столицы составляет $1101 за объект, или $16 за кв.м.

На втором месте Шевченковский. Арендодатели в этом районе просят $774 за квартиру ($ 12/ кв.м.).

На третьем месте Голосеевский район — $677 ($ 12/ кв. м). Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе — $ 372 за квартиру, или $ 7 за кв.м.

Наиболее дорогим районом для аренды ликвидных однокомнатных квартир является Печерский район, где медианная стоимость аренды 1К квартиры составляет $ 717.

В Шевченковском и Голосеевском районах можно снять однокомнатную квартиру в диапазоне от $530 до $550.

Самым дешевым для аренды районом является Деснянский. Ценник на 1К квартиры в этом районе составляет $ 291 в месяц.

Прогноз аналитиков

«На сегодняшний день рынок аренды становится в большей степени рынком арендодателя, что, впрочем, может существенно измениться в случае новых локдаунов. В широком смысле, рост цен на недвижимость на рынке аренды и продажи недвижимости служит сигналом, что в ближайшие месяцы ожидать снижения цен точно не стоит — рынок находится в длительном этапе роста», — отметил Гермасимчук.