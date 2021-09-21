Закон о криптовалюте уже направили на подпись президенту

Закон «Про виртуальные активы» подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Теперь документ попадет на стол к президенту. Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

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Речь идет о проекте закона 3637, который был принят во втором чтении и в целом 8 сентября. Он фактически легализует криптовалюту и другие виртуальные активы.

Что предусматривает документ

упорядочивает нормативную базу;

определяет правовой статус виртуальных активов как объектов гражданских прав;

упорядочивает гражданско-правовые отношения между физическими и юридическими лицами, возникающие в процессе использования виртуальных активов;

определяет правовой статус участников рынка и пользователей в сфере виртуальных активов;

устанавливает основные принципы государственной политики в сфере виртуальных активов.

Сейчас закон уже направлен на подпись президенту.

Украина среди лидеров

Напомним, что Украина вошла в ТОП 10 стран по прибыли от биткоинов, а в августе наше государство занимало 5 место в мире по использованию криптовалюты.

Ранее в Минцифре сообщили, что в Украине можно будет легально рассчитываться криптовалютою, а Владимир Зеленский в США «агитировал» инвесторов вкладывать в украинский рынок виртуальных активов.

По словам министра Цифровой трансформации Михаила Федорова, Украина не отказалась от идеи выпуска e-гривны.