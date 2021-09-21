Закон о криптовалюте уже направили на подпись президенту
Закон «Про виртуальные активы» подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Теперь документ попадет на стол к президенту. Об этом
Речь идет о проекте закона 3637, который был принят во втором чтении и в целом 8 сентября. Он фактически легализует криптовалюту и другие виртуальные активы.
Что предусматривает документ
- упорядочивает нормативную базу;
- определяет правовой статус виртуальных активов как объектов гражданских прав;
- упорядочивает гражданско-правовые отношения между физическими и юридическими лицами, возникающие в процессе использования виртуальных активов;
- определяет правовой статус участников рынка и пользователей в сфере виртуальных активов;
- устанавливает основные принципы государственной политики в сфере виртуальных активов.
Сейчас закон уже направлен на подпись президенту.
Украина среди лидеров
Напомним, что Украина вошла в ТОП 10 стран по прибыли от биткоинов, а в августе наше государство занимало 5 место в мире по использованию криптовалюты.
Ранее в Минцифре сообщили, что в Украине можно будет легально рассчитываться криптовалютою, а Владимир Зеленский в США «агитировал» инвесторов вкладывать в украинский рынок виртуальных активов.
По словам министра Цифровой трансформации Михаила Федорова, Украина не отказалась от идеи выпуска e-гривны.