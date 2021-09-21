Британский необанк Revolut открывает офис в США и платит за него в биткоинах
Самый дорогой финтех Великобритании, компания Revolut, расширяется в США и за открытие офиса в Далласе рассчитается криптовалютою. Об этом пишут на сайте
За риэлторские услуги платит биткоинами
Риэлторские услуги необанк оплатит в биткоинах компании WeWork, которая уже помогала обустроить офисы в разных уголках мира для Revolut. Новое помещение в Далласе рассчитано на 300 сотрудников.
Сами решают как работать
Интересно, что Revolut придерживается принципов гибкого рабочего графика. Компания дает возможность каждому из 2 тыс своих сотрудников самим выбирать, когда и как часто работать из дома или из офиса.
Revolut планирует перепрофилировать все офисы в специальные центры для совместной работы, куда могут периодически приходить удаленные сотрудники.
Такие центры будут работать в Берлине, Далласе, Дублине, Мельбурне, Москве, Сингапуре и Нью-Йорке.
Что известно о необанке Revolut
- Британский банковский сервис Revolut работает с 2015 года. Его основали россиянин Николай Сторонский и украинец Влад Яценко. Штаб-квартира компании в Лондоне.
- Позиционирует себя как банк без отделений. Все операции выполняются через приложение на смартфоне. Его основной продукт — сервис для обмена валюты без банковской комиссии.
- В августе 2019 стартап запустил сервис для покупки акций.
- В январе 2021 компания подала заявку на получение банковской лицензии Великобритании.