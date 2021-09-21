Британский необанк Revolut открывает офис в США и платит за него в биткоинах

Самый дорогой финтех Великобритании, компания Revolut, расширяется в США и за открытие офиса в Далласе рассчитается криптовалютою. Об этом пишут на сайте finextra.com.

Британский необанк Revolut открывает офис в США и платит за него в биткоинах
Фото: sibiz.eu

За риэлторские услуги платит биткоинами

Риэлторские услуги необанк оплатит в биткоинах компании WeWork, которая уже помогала обустроить офисы в разных уголках мира для Revolut. Новое помещение в Далласе рассчитано на 300 сотрудников.

Сами решают как работать

Интересно, что Revolut придерживается принципов гибкого рабочего графика. Компания дает возможность каждому из 2 тыс своих сотрудников самим выбирать, когда и как часто работать из дома или из офиса.

Revolut планирует перепрофилировать все офисы в специальные центры для совместной работы, куда могут периодически приходить удаленные сотрудники.

Такие центры будут работать в Берлине, Далласе, Дублине, Мельбурне, Москве, Сингапуре и Нью-Йорке.

Что известно о необанке Revolut

  • Британский банковский сервис Revolut работает с 2015 года. Его основали россиянин Николай Сторонский и украинец Влад Яценко. Штаб-квартира компании в Лондоне.
  • Позиционирует себя как банк без отделений. Все операции выполняются через приложение на смартфоне. Его основной продукт — сервис для обмена валюты без банковской комиссии.
  • В августе 2019 стартап запустил сервис для покупки акций.
  • В январе 2021 компания подала заявку на получение банковской лицензии Великобритании.

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