Британский необанк Revolut открывает офис в США и платит за него в биткоинах

Самый дорогой финтех Великобритании, компания Revolut, расширяется в США и за открытие офиса в Далласе рассчитается криптовалютою. Об этом пишут на сайте finextra.com .

Фото: sibiz.eu

За риэлторские услуги платит биткоинами

Риэлторские услуги необанк оплатит в биткоинах компании WeWork, которая уже помогала обустроить офисы в разных уголках мира для Revolut. Новое помещение в Далласе рассчитано на 300 сотрудников.

Сами решают как работать

Интересно, что Revolut придерживается принципов гибкого рабочего графика. Компания дает возможность каждому из 2 тыс своих сотрудников самим выбирать, когда и как часто работать из дома или из офиса.

Revolut планирует перепрофилировать все офисы в специальные центры для совместной работы, куда могут периодически приходить удаленные сотрудники.

Такие центры будут работать в Берлине, Далласе, Дублине, Мельбурне, Москве, Сингапуре и Нью-Йорке.

Что известно о необанке Revolut