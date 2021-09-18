Владелец здания "Цветы Украины" подал иск против активиста

Он также планирует оспаривать статус памятника культуры.

15 сентября застройщик ЧАО "Цветы Украины" подал иск "о защите деловой репутации и опровержении недостоверной информации" против активиста Тараса Грицюка.

Об этом сообщается на фейсбук-странице инициативной группы Сохранить "Цветы Украины".

Иск с таким же обвинением подан против депутата от партии "Слуга народа" Дмитрия Гурина и сайта "1 + 1 Интернет".

В комментарии изданию Bird in Flight Грицюк рассказал, что узнал об иске от юриста, который поддерживает инициативу активистов. Грицюк не ожидал персонального иска - это, по его словам, не личное дело, а вероятно, выпад в сторону инициативной группы.

"Так застройщик показывает, что для него это здание не представляет никакой ценности. Статус памятника культуры он тоже планирует обжаловать, скорее всего", - сказал активист.

Напомним, "Цветы Украины" - это павильон в стиле модернизма, возведенный в 1985 году. Раньше в нем располагался магазин цветов, оранжерея и выставочный зал, однако нынешний владелец сооружения планирует превратить его в офисный центр с надстройкой и подземным паркингом.

В начале лета 2021 года его обнесли забором для реконструкции с надстройкой для размещения офисного центра с подземным паркингом, а 25 июня срезали многолетний виноград, который украшал здание. Ночью 11 июля у дома появилась тяжелая техника для сноса. 12 июля начались работы по демонтажу фасада, но их удалось остановить из-за протестов общественных активистов.

21 июля КГГА обязала застройщика убрать забор возле здания "Цветов Украины".

Начало демонтажа интерьера (в том числе, люстр и витражей) и уничтожение 30-летнего винограда, который украшал фасад, возмутили активистов — они разрушили забор и заблокировали строительные работы. Протестующие подали несколько исков в отношении действий застройщика, и в качестве меры пресечения суд наложил арест на павильон "Цветы Украины".

В начале сентября стало известно, что застройщик собирается обжаловать решение суда о запрете демонтажа объекта.