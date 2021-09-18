Цены на кофе будут расти во всем мире еще, по крайней мере, несколько месяцев

Цены на кофе продолжают расти. Эта тенденция будет неизменной на мировом рынке еще, по крайней мере, и в начале 2022 года. Рост мировых цен связывают с двумя факторами: катастрофически малым сбором урожая зерен в основным странах-поставщиках кофе, а также сокращением производства кофе из-за локдауна.

В этом году резко сократились поставки кофе на мировой рынок от трех основных экспортеров этого продукта – Бразилии , Колумбии и Вьетнама. Причем если Бразилия и Колумбия недополучили урожай кофе из-за крайне неблагоприятных погодных условий, то у Вьетнама была другая причина.

Туда только докатился девятый вал пандемии коронавируса. Из-за резкого роста количества заболеваний, многие предприятия остановили работу, что не замедлило сказаться на объемах производства и, соответственно, на экспортных поставках.

В итоге экспорт вьетнамского кофе в августе упал почти на 9% по сравнению с июльским. А в период с января по август 2021 Вьетнам отправил на экспорт на 6,4% кофейных зерен меньше, чем за тот же период 2020 года. А он, между прочим, является вторым экспортером этого продута в мире после Бразилии .

Однако из-за гибели большой части урожая в Бразилии и Колумбии по причине заморозков и засухи, вьетнамский кофе шел на "ура" и, к тому же, по более высокой цене. Это позволило вьетнамцам за более низкий объем поставок получить более высокую выручку по сравнению с прошлым годом.

Не стоит возлагать больших надежд и на следующий сезон. В Колумбии свирепствуют новые штаммы коронавируса, останавливая одно производство за другим. Во Вьетнаме эпидемия тоже вовсю косит работников. И в Бразилии неизвестно, как все сложится дальше.

Поэтому в нынешнем году фьючерсы на эталонный кофе арабика уже выросли в цене почти на 46%, а на кофе робуста – боле чем на 52%. Подогревать цены на кофе будет и спрос, который вот-вот обещает вырасти. В США и Европе уже большинство населения вакцинировано от ковида. Там вскоре массово начнут открываться кофейни, и спрос на зерна пойдет вверх.

Поэтому украинцам, которые не готовы ежедневно оставлять в кофейнях десятки, а то и сотни гривен за чашечку ароматного напитка, а предпочитают кофейничать у себя на кухне, не мешало бы запастись несколькими килограммами зерен, чтобы спокойно пережить смутные времена. А там, глядишь, ковид во Вьетнаме пойдет на спад, а от Бразилии отступят морозы. И все будет как до пандемии.

Напомним, ученые назвали дозу кофе, которая может повлиять на продолжительность жизни, а также идеальное время суток для употребления этого напитка.