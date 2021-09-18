Приватбанк продадут за 3 миллиарда долларов

Украина намерена продать государственный ПриватБанк в частные руки. Покупателями могут стать как украинские, так и зарубежные инвесторы. Однако банкиры полагают, что одно из крупнейших финучреждений страны не купят даже за минимальную сумму денег.

Банкир объяснил, почему ПриватБанк не купят даже за минимальную сумму

Как известно, ПриватБанк оценили в 80 миллиардов гривен или 3 миллиарда долларов США. За эту сумму Украина готова продать банк тому, то пожелает его приобрести.

Глава правления "Юнекс банка" полагает, что покупателя будет найти очень сложно. Даже несмотря на то, в первом полугодии текущего года ПриватБанк получил довольно внушительную прибыль – около 11,6 миллиардов гривен, а также успел стать банком, сумевшим создать вторую по величине в Украине сеть отделений с 11 000 терминалов.

Банкир объяснил, почему ПриватБанк не купят даже за минимальную сумму

Инвесторы не торопятся покупать ПриватБанк по одной причине – финучреждение является объектом судебных споров между акционерами.

"Я не стал бы покупать Приватбанк, пока в любом суде в любой точке мира есть хотя бы один незакрытый спор с экс-владельцами финучреждения", — пояснил финансист.

Напомним, ранее сообщалось, что ПриватБанк начал блокировать услуги для бывших сотрудников. В банке объяснили причины такого решения.


Шевченко Лилия, Тудей

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