Приватбанк продадут за 3 миллиарда долларов

Украина намерена продать государственный ПриватБанк в частные руки. Покупателями могут стать как украинские, так и зарубежные инвесторы. Однако банкиры полагают, что одно из крупнейших финучреждений страны не купят даже за минимальную сумму денег.

Как известно, ПриватБанк оценили в 80 миллиардов гривен или 3 миллиарда долларов США . За эту сумму Украина готова продать банк тому, то пожелает его приобрести.

Глава правления "Юнекс банка" полагает, что покупателя будет найти очень сложно. Даже несмотря на то, в первом полугодии текущего года ПриватБанк получил довольно внушительную прибыль – около 11,6 миллиардов гривен, а также успел стать банком, сумевшим создать вторую по величине в Украине сеть отделений с 11 000 терминалов.

Инвесторы не торопятся покупать ПриватБанк по одной причине – финучреждение является объектом судебных споров между акционерами.

"Я не стал бы покупать Приватбанк, пока в любом суде в любой точке мира есть хотя бы один незакрытый спор с экс-владельцами финучреждения", — пояснил финансист.

Напомним, ранее сообщалось, что ПриватБанк начал блокировать услуги для бывших сотрудников. В банке объяснили причины такого решения.