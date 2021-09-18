Монеты номиналом 1 гривна продают по 100 долларов

Любой гражданин Украины может выручить довольно крупную сумму денег, если в его кошельке окажется редкая или особенная монета. Среди них ценятся 1-гривневые монеты 2008 года выпуска.

Чтобы правильно определить ценность монеты и ее реальную стоимость, желательно обратиться к профессионалам. Подобные услуги оказывают даже онлайн-оценщики на специализированных сайтах.

На одном из интернет-аукционов появились в продаже монеты номиналом 1 гривна, год выпуска – 2008-ой. То есть, подобные денежные знаки присутствует в обороте, а значит, могут оказаться в руках любого украинца.

Первоначальная стоимость монеты - 2 850 гривен или 108.61 доллар США . До окончания торгов цена денежного знака имеет все шансы вырасти.

Материал, из которого изготовлена металлическая гривна – алюминиевая бронза. Монета имеет целый ряд отличительных особенностей, которые легко определит на глаз любой нумизмат. Чтобы покупатели смогли убедиться в уникальности денежного знака, лот проиллюстрирован несколькими фото, на которых монета изображена крупным планом со всех сторон.

Напомним, в Украине вышедшие из оборота монеты номиналом 2 копейки стоят по 30 000 гривен.