Цены на жилье в Украине будут снижаться: покупать недвижимость гражданам не на что

В Украине сегодня лишь до 8% граждан могут себе позволить купить жилье. Причем не только за наличные деньги, но и в рассрочку или по ипотеке. Цены на жилье растут так, что даже платежеспособные украинцы вскоре перестанут скупать недвижимость: ее просто некому будет перепродавать. Подавляющее большинство населения не зарабатывает столько, чтобы приобрести себе городскую квартиру.

В Ассоциации специалистов по недвижимости (АСНУ) подсчитали, что за год в Украине цены на жилье выросли в среднем на 18-20%. После падения рынка недвижимости вследствие локдауна, стоимость жилья не только вернулась на прежние позиции, но и существенно рванула вверх.

Катализаторами цен на жилье специалисты называют подорожание строительных материалов и зарплат строителей. Стройматериалы дорожают всюду в мире. А квалифицированных украинских строителей с руками рвут в Европе. Поэтому тем, кто остался здесь, работодатели вынуждены хорошо платить, чтобы они также не сбежали за границу.

Однако рост цен на жилье вскоре остановятся. В Европе процесс уже пошел. Значит вскоре он пойдет и у нас, потому как Украина повторяет все европейские тенденции, но с немного отложенным стартом.

Цены на недвижимость остановились из-за того, что у людей исчерпались денежные ресурсы

По прогнозам президента АСНУ Юрия Питы цены на жилье в Украине еще немного вырастут до конца 2021 года, однако дальше они вряд ли будут расти.

"Рост цен будет иметь более инерционный характер и преимущественно за счет активности тех покупателей, которые будут приобретать жилье сугубо с инвестиционной целью", - говорит Пита.

Однако уже сейчас очевидно замедление рынка жилья. Так, с июля нынешнего года объем покупок на нем сократился на 25%. Причина – в том, что у людей попросту нет денег на приобретение собственных квадратных метров.

Уже сегодня за наличные деньги могут позволить себе приобрести недвижимость очень немногие граждане. Еще какой-то небольшой процент в состоянии купить жилье в кредит. Однако количество вторых неуклонно снижается. А значит, будет меньше становиться и первых. Ведь они, как правило, покупают жилье не для собственных нужд (у них давно все есть), а на продажу, чтобы получить прибыль от вложенных инвестиций. Однако, если не будет спроса, то не будет и прибыли.

Таким образом, уже сейчас можно прогнозировать, что вскоре жилая недвижимость перестанет быть привлекательной в качестве объекта для инвестиций. И рынок жилья в Украине может остановиться. Если только застройщики не пойдут на удешевление жилья и на разумное сокращение рентабельности строительного бизнеса.

"По данным АСНУ, ресурс потенциальных покупателей сейчас почти иссяк. В Украине лишь 7-8% граждан могут позволить себе покупку жилья за наличные средства, с программами по ипотеке или в рассрочку. Такое ограниченное количество потенциальных покупателей - самый главный фактор сдерживания увеличения цен", - подытожил Юрий Пита.

Напомним, инвесторам остается еще рынок аренды жилья, который также может приносить стабильную прибыль на протяжении многих лет. Так, с начала осенит в крупных городах существенно выросла стоимость аренды жилья. Спрос подогрели многочисленные иногородние студенты.