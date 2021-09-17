ГФС обнаружила в Одесской области нелегальное топливо стоимостью более 7 млн грн, - Ткаченко

Ориентировочная стоимость горючего - 7 млн грн.

ГФС обнаружила в Одесской области нелегальное топливо стоимостью более 7 млн грн, - Ткаченко
Фото: Lb.ua

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области совместно с сотрудниками УСБУ в Одесской области, за процессуального руководства Одесской областной прокуратуры разоблачили одно из обществ в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

По словам фискалов, установлено, что должностные лица предприятия организовали реализацию горюче-смазочных материалов за наличные средства без отражения в налоговой отчетности.

"В ходе проведения мероприятий по противодействию незаконному обороту горючего, по поручению премьер-министра Украины и в рамках расследования уголовного производства правоохранители провели ряд санкционированных обысков в сети АЗС.

По результатам обысков осуществлен отбор образцов горюче-смазочных материалов, а также выявлено топливно смазочных материалов в количестве около 200 тонн, ориентировочной стоимостью свыше 7 млн грн", - отметил начальник Главного управления по борьбе с финансовыми преступлениями Владимир Ткаченко.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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