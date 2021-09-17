Тарифы на электроэнергию вырастут до 5 грн за кВт-час в Украине

В Украине рост тарифов на электроэнергию вырастет до 5 гривен за кВт-час. К этому приведет подписанный президентом Владимиром Зеленским указ Совета национальной безопасности и обороны. Увеличение цен на электричество спровоцирует волну инфляции по всей стране.

Украинцев предупредили о повышении тарифов на электроэнергию до 5 гривен за кВт-час

Согласно решению СНБО, которое было принято подписанием соответствующего указа главой государства, тарифы на электроэнергию для бизнеса могут в ближайшее время повысить до 5 гривен за кВт-час.

СНБО рекомендовал Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысить граничную стоимость электроэнергии до максимума, который выставляют участники рынка.

Украинцев предупредили о повышении тарифов на электроэнергию до 5 гривен за кВт-час

Несмотря на то, что тарифы для бытовых потребителей останутся неизменными до 30 апреля 2022 года, подорожание электроэнергии для бизнеса негативно скажется на семейных бюджетах населения.

Производители товаров и компании, которые предоставляют услуги, должны будут компенсировать издержки на оплату электричества. Разумеется, это будет делаться за счет повышения цен.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине тарифы на электроэнергию могут вырасти вдвое. Правительство предложило новую систему расчетов.


Шевченко Лилия, Тудей

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