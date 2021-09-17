Тарифы на электроэнергию вырастут до 5 грн за кВт-час в Украине

В Украине рост тарифов на электроэнергию вырастет до 5 гривен за кВт-час. К этому приведет подписанный президентом Владимиром Зеленским указ Совета национальной безопасности и обороны. Увеличение цен на электричество спровоцирует волну инфляции по всей стране.

Согласно решению СНБО, которое было принято подписанием соответствующего указа главой государства, тарифы на электроэнергию для бизнеса могут в ближайшее время повысить до 5 гривен за кВт-час.

СНБО рекомендовал Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысить граничную стоимость электроэнергии до максимума, который выставляют участники рынка.

Несмотря на то, что тарифы для бытовых потребителей останутся неизменными до 30 апреля 2022 года, подорожание электроэнергии для бизнеса негативно скажется на семейных бюджетах населения.

Производители товаров и компании, которые предоставляют услуги, должны будут компенсировать издержки на оплату электричества. Разумеется, это будет делаться за счет повышения цен.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине тарифы на электроэнергию могут вырасти вдвое. Правительство предложило новую систему расчетов.