Сколько получит госбюджет от НБУ в 2022 году

В 2022 году госбюджет может снова недополучить денег от Нацбанка. Об этом пишут аналитики центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики в телеграм-канале.

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Проект бюджета-2022

В проекте госбюджета-2022 заложено, что в следующем году НБУ перечислит в государственный бюджет 24,4 млрд грн, как часть своей чистой прибыли. Это — столько же, сколько НБУ перечислил в бюджет в 2021 году по результатам 2020 года.

Ожидания НБУ

Прогнозные ожидания НБУ по сумме части прибыли к распределению за 2021 год почти вполовину меньше, и составляют 13,6 млрд грн.

Аналитики убеждены, что существуют значительные риски повторения ситуации текущего года.

Напомним

При составлении проекта бюджета на 2021 год Нацбанк предупреждал, что по итогам года часть прибыли, которую он сможет перечислить в государственный бюджет в 2021 году, составит 24,4 млрд грн, но в бюджет заложили цифру в 33 млрд грн.

Как следствие, весной 2021 года этот риск реализовался, объем перечислений от Нацбанка составил 24,4 млрд грн, и бюджет (ожидаемо) недополучил 8,6 млрд грн.

Согласно закону часть прибыли к распределению, которая подлежит перечислению в Государственный бюджет, определяется путем корректировки прибыли, подтвержденной внешним аудитором, на:

сумму нереализованных доходов (уменьшается);

сумму нереализованных доходов предыдущих периодов, которые стали реализованными в соответствующем отчетном периоде (увеличивается);

сумму сформированных/расформированных общих резервов (уменьшается/увеличивается).