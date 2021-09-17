"Энергоатом" заявил о планах построить 15 атомных энергоблоков

Первый из них планируют запустить в 2027 году.

"Энергоатом" заявил о планах построить 15 атомных энергоблоков

И.о. президента "Энергоатома" Петр Котин заявил, что Украина планирует строить не пять атомных энергоблоков, как это предусмотрено меморандумом с Westinghouse, а пятнадцать.

Об этом он сказал в интервью "Интерфаксу-Украина".

Первый новый энергоблок будут строить по американской технологии АР1000, его хотят запустить на Хмельницкой АЭС на полную мощность в 2027 году.

"Если начинать "с нуля", и если все хорошо, то такое строительство продолжается примерно 5 лет. Надеемся, что до конца этого года - я называю оптимистический прогноз - мы начнем проектные работы и дальше по плану быстро двигаться. Фактически отсчет времени пошел. Относительно начала закладки строительства ориентируемся на конец этого - начало следующего года", - рассказал Костин.

По одному американскому энергоблоку планируется построить на Ровенской и Южно-Украинской АЭС, два - на Запорожской АЭС.

По его словам, этого будет недостаточно, так как существующие блоки будут постепенно выводиться из эксплуатации и их нужно чем-то замещать.

"Международная практика показывает, что такие блоки спокойно могут работать 60 лет и больше. Мы рассчитываем, что срок эксплуатации всех наших блоков ВВЭР1000 будет продлен на такой срок их эксплуатационного возраста. Но уже в 2050-х годах Украине понадобится 15 новых атомных энергоблоков вместо ныне работающих. Учитывая длительные сроки строительства и немалое финансирование, надо уже сейчас об этом беспокоиться ", - сказал Котин.

Кроме того, дополнительные атомные мощности нужны в связи с запланированным существенным сокращением тепловой генерации.

"К 2030 году нам нужно значительно уменьшить ее влияние на окружающую среду. Кроме остановки тепловых энергоблоков (а их доля в энергосистеме является весомой), ничего другого нельзя сделать. Еще можно заменить мощности тепловой генерации с помощью ВИЭ, но этот вид генерации есть крайне дорогим и нестабильным ", - сказал Котин.

Напомним, что всего в Украине 15 энергоблоков на четырех АЭС.

Сейчас самому старшему из энергоблоков - 40 лет, самому младшему - 16 лет. На сегодня 12 из 15 энергоблоков перешли в сверхпроектный (более 30 лет) срок эксплуатации.

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