В правительстве за три года хотят сократить уровень теневой экономики до 25%

Министерство экономики планирует разработать ряд мер по уменьшению теневой экономики до 25%. Сейчас, по оценкам правительства, она составляет 30% от ВВП . Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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В министерстве разрабатывают план

Трехлетний план мероприятий по уменьшению тенизации экономики в 25% будет разработан в ближайшее время, пообещал министр экономики Алексей Любченко.

«Мы собрались для выработки предложений по детенизации экономики во всех секторах, должны разработать отдельные точечные меры, выйти на системные решения, вплоть до введения институциональных изменений», — отметил он на заседании Межведомственной рабочей группы по детенизации экономики Украины.

Сейчас в Министерстве оценивают тенденции теневой экономики и роль финансового сектора в процессах тенизации.

Табачная отрасль под контролем

Отдельным пунктом на заседании рассмотрели противодействие тенизации табачной отрасли Украины. В этом секторе наблюдается увеличение тенизации до 37% от объема валовой добавленной стоимости продукта.

Кабмин планирует усилить контроль в этом секторе экономики.