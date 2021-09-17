Китай усилил борьбу с подпольными майнерами

Опасения по поводу надвигающейся нехватки электроэнергии побудили китайское правительство выслеживать майнеров, которые игнорируют введённый в Поднебесной запрет на добычу криптовалют, сообщило сегодня издание Bloomberg.

Китай усилил борьбу с подпольными майнерами

tomshardware.com

По словам анонимных источников, государственные органы в усиленном режиме занимаются выявлением деятельности по добыче криптовалют в учебных заведениях, исследовательских учреждениях и центрах обработки данных. По их словам, в последние месяцы участились рейды, направленные на выявление незаконной деятельности.

Решение китайских властей запретить майнинг криптовалют было принято этим летом. Правительство также ограничило обработку транзакций, связанных с криптовалютами, финансовыми учреждениями страны. Запрет майнинга якобы был продиктован целью Китая снизить количество вредных выбросов в течение следующих пяти лет, но, согласно отчёту Bloomberg, правительство опасается, что увеличение потребления электроэнергии может привести к её дефициту. Кроме того, Китай видит в криптовалютах угрозу стабильности экономике.

Китай усилил борьбу с подпольными майнерами

tomshardware.com

В Китае по-прежнему действуют подпольные майнинговые фермы, однако большинство крупных майнеров перемещают оборудование за границу, чтобы продолжить свою деятельность. Целью новой волны проверок, очевидно, является выявление того небольшого числа предпринимателей, которые по-прежнему добывают криптовалюту, несмотря на запрет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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