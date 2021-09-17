Рынок акций Монголии стал самым доходным в мире в 2021 году

Фондовый рынок Монголии в этом году стал лидером роста, обогнав европейские, азиатские и американские рынки. Основной индекс Монгольской фондовой биржи, включающий 20 крупнейших компаний страны, вырос почти на 130%. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Фото: censor.net

Как изменился рынок

Индекс MSE Top 20 достиг исторического максимума на торгах 10 сентября, поднявшись до 49252,4 пункта, но с тех пор немного опустился с рекордной отметки.

Бумаги монгольской компании Apu Company, которая производит водку, пиво, молочные и другие напитки, в этом году прибавили почти 130%.

Такой рост может быть или признаком уверенности инвесторов в том, что потребление среди растущего среднего класса Монголии продолжит расти, или же предупреждением о пузыре на рынке, пишет издание. Apu Company — крупнейшая компания на Монгольской фондовой бирже с рыночной капитализацией около $517 млн.

Бумаги Ulsiin Ikh Delguur, которая управляет торговым центром в столице Улан-Батор, в этом году выросли на 266%.

Бумаги Telecom Mongolia с января прибавили 66%.

Напомним

Рынок акций Монголии показывает высокие результаты по доходности не впервые. Основной индекс биржи MSE Top 20 вырос на 400% в 2007 году, а затем еще на 138% в 2010 году. Однако с 2012 по 2016 год индекс снижался.

Монгольская фондовая биржа (Монголын Х?р?нгийн Бирж, Mongolian Stock Exchange) в Улан-Баторе — единственная фондовая биржа в стране. Она была создана в январе 1991 года постановлением правительства Монголии для приватизации государственных активов. Торги на бирже проводятся в течение трех часов в день.