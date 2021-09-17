Госэкоинспекция выписала "АрселорМиттал Кривой Рог" счет на 457 млн гривен

Госэкоинспекция выставила металлургическому комбинату "АрселорМиттал Кривой Рог" претензии на 456,7 млн гривен.

Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

"Госэкоинспекция обнаружила на предприятии незаконное размещение шлама агломерационных цехов на одном из земельных участков, не предназначенных для удаления таких отходов. Территория не оборудована системой отвода сточных вод, по периметру отсутствует обваливание, отсутствует информация о гидроизоляции дна места складирования шламов. При этом такие отходы содержат в своем составе оксиды железа, тяжелые металлы, которые при попадании в почву могут вызвать загрязнение подземных водоносных горизонтов", - говорится на сайте ведомства.

Заводу предложили добровольно компенсировать нанесенный ущерб, иначе деньги будут выбивать в судебном порядке.

На сайте предприятия сказано, что платить оно не собирается.

"Шламовая площадка предприятия - это советское наследие, которое получил новый владелец в 2005 году при покупке актива. «Криворожсталь» имела согласованную технологическую схему складирования шламов на конкретном участке предприятия, и это не вредило окружающей среде. «АрселорМиттал Кривой Рог» и сейчас пользуется этой технологией, быстро перерабатывая шламы на мощностях аглофабрики метпроизводства, не допуская чрезмерного накопления отходов. К сожалению, ситуация начала ухудшаться в этом году, когда аглофабрика простаивала, а предприятие в течение пяти месяцев ожидало разрешения на ее работу от госорганов", - говорится в сообщении .

"АрселорМиттал" готов отстаивать свою правоту в суде.

"Когда проверяющий орган злоупотребляет доверием общества и ставит под угрозу инвестиционный климат, он тормозит не только экономическое развитие страны, но и модернизацию производства, которое улучшило бы состояние окружающей среды", - заявил директор по административным вопросам предприятия Артем Филипьев.

Напомним, что в 2019 году Служба безопасности Украины возбудила дело против "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид".

В начале 2021 года в Украину приезжал миллиардер Лакшми Миттал, который на встрече с Владимиром Зеленским обещал инвестировать миллиард долларов в завод в Кривом Роге.