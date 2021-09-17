Центробанк Турции запустил пилотный проект цифровой турецкой лиры

Центральный Банк Турции создал «Платформу сотрудничества в цифровой турецкой лире» и подписал двусторонние соглашения с крупными технологическими компаниями для разработки пилота. Об этом говорится в сообщении банка.

Фото: aa.com.tr

Детали запуска

Первыми партнерами Ц Б Турции будут три организации: оборонная корпорация Aselsan, компания по производству компьютерного оборудования и созданию программного обеспечения Havelsan и исследовательский центр TUBITAK-BILGEM. В дальнейшем планируется привлечь в проект других участников.

На первом этапе проекта партнеры разработают прототип «Цифровой сети турецкой лиры» и проведет пилотные испытания. Его результаты будут объявлены в 2022 году.

Центробанк страны также планирует провести тестирование технологии блокчейн и распределенных реестров в платежных системах. Регулятор изучит интеграцию цифровой валюты в систему мгновенных платежей.

ЦБ Турции отмечает, что не принял окончательного решения по выпуску цифровой турецкой лиры.

Предыстория

Турция приступила к разработке CBDC в 2018 году. В конце прошлого года председатель Ц Б Турции объявил, что регулятор начнет пилотные испытания цифровой валюты центрального банка уже во второй половине 2021 года.

Напомним, в апреле этого года Турция запретила использовать криптовалюту в качестве платежного средства.

Разработка CBDC в мире

По данным Банка международных расчетов (BIS), число стран, запускающих проекты CBDC, растет. BIS отмечает, что этот рост коррелирует с увеличением доли электронных платежей с начала пандемии.

Источник: Банк международных расчетов

По данным BIS, опубликованным в январе 2021 года, 60% центральных банков находятся на ранней стадии исследования цифровых валют, а 14% уже приступили к реализации пилотных программ.

Активной разработкой проекта CBDC занимается Китай. В августе к проекту цифровой валюты Китая присоединились 35 новых банков. Еще 94 банка, в том числе три иностранных, планируют участвовать в проекте. Объем транзакций в e-CNY достиг $5,3 млрд к 16 июля, количество открытых электронных кошельков китайской CBDC составило 20,8 млн, по данным Народного банка Китая (PBoC).

Банк Франции успешно завершил тестирование цифровой валюты в июне. В начале сентября BIS объявил, что тестирует CBDC c центральными банкамиСингапура, Южной Африки, Австралии и Малайзии, чтобы проверить ее эффективность в трансграничных платежах. Багамские острова уже запустили цифровую валюту.

Как писал «Минфин», Нацбанк Украины готов выпустить электронные деньги — э-гривну.

В 2018 году Нацбанк уже проводил пилотный проект и тестировал использование электронных денег среди своих сотрудников. Тестирование базировалось на технологии блокчейн и инфраструктуре платежной системы «Простир». В обращение было выпущено ограниченный объем электронной гривны — чуть больше 5000 грн. Вся эмиссия э-гривны вошла в оборот наличных денег вне банков.

По прогнозам регулятора, уже через 5?7 лет около 20% всех гривен в обращении будут полностью цифровыми.