Инвестор назвал главное условие для уничтожения биткоина

Регулирующие органы могут пойти на «убийство» первой криптовалюты в том случае, если она станет успешной. Об этом рассказал основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио в интервью CNBC.

Инвестор назвал главное условие для уничтожения биткоина
Фото: ukrinform.ua

«Убийство» биткоина

Далио выразил уверенность, что в случае роста популярности первой криптовалюты регулирующие органы попытаются взять ее под свой контроль.

«If it's really successful, they'll kill it. And they'll try to kill it,» says @RayDalio on the impact of regulation on #crypto #bitcoin pic.twitter.com/q0engjLTy7

— Squawk Box (@SquawkCNBC) September 15, 2021

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