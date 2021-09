Инвестор назвал главное условие для уничтожения биткоина

Регулирующие органы могут пойти на «убийство» первой криптовалюты в том случае, если она станет успешной. Об этом рассказал основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио в интервью CNBC .

Фото: ukrinform.ua

Далио выразил уверенность, что в случае роста популярности первой криптовалюты регулирующие органы попытаются взять ее под свой контроль.

«If it's really successful, they'll kill it. And they'll try to kill it,» says @RayDalio on the impact of regulation on #crypto #bitcoin pic.twitter.com/q0engjLTy7