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2021-09-17
Инвестор назвал главное условие для уничтожения биткоина
Регулирующие органы могут пойти на «убийство» первой криптовалюты в том случае, если она станет успешной. Об этом рассказал основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио в интервью
Фото: ukrinform.ua
«Убийство» биткоина
Далио выразил уверенность, что в случае роста популярности первой криптовалюты регулирующие органы попытаются взять ее под свой контроль.
«If it's really successful, they'll kill it. And they'll try to kill it,» says @RayDalio on the impact of regulation on #crypto #bitcoin pic.twitter.com/q0engjLTy7— Squawk Box (@SquawkCNBC) September 15, 2021