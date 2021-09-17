Инвестор назвал главное условие для уничтожения биткоина

Регулирующие органы могут пойти на «убийство» первой криптовалюты в том случае, если она станет успешной. Об этом рассказал основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио в интервью CNBC .

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«Убийство» биткоина

Далио выразил уверенность, что в случае роста популярности первой криптовалюты регулирующие органы попытаются взять ее под свой контроль.