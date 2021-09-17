Заробитчане из Украины могут получать в Чехии до 150 тысяч: какие специалисты наиболее востребованы

Заробитчане из Украины становятся все более востребованы в странах Евросоюза. Традиционно наибольшее количество наших граждан выезжает на заработки в Польшу. Однако и в Чехии рабочие руки и сообразительные головы из Украины пользуются все большим спросом. Нашим гражданам там готовы платить от 30 до 150 тысяч в гривневом эквиваленте.

До 150 тысяч гривен в месяц: украинских заробитчан завлекают на работу в Чехию высокими зарплатами

Объявления о вакансиях, которые ждут украинцев в Чехии, появились на популярном кадровом портале rabota.ua.

Кого ищут чешские работодатели?

Зарплаты стартуют от 30 тысяч гривен на наши деньги. В частности, столько готовы платить швеям не очень высокой квалификации, работникам клининговых компаний, неквалифицированным рабочим на заводе электропроводки, разнорабочим и медицинским работникам с дипломами медсестер, фельдшеров и акушеров.

До 150 тысяч гривен в месяц: украинских заробитчан завлекают на работу в Чехию высокими зарплатами

Что касается последних, то для них предусмотрена работа под присмотром старшей медсестры. А после нострификации диплома, которую проходят по месту работы, медик получает право работать как самостоятельный специалист и, естественно более солидную зарплату.

Почти в каждой вакансии предусмотрена зарплатная вилка. Причем расхождения в заработке могут быть в два раза и выше. Например, тем же медработникам среднего звена могут платить и 50 тысяч в месяц. Правда трудиться придется 5 дней в неделю по 12 часов ежедневно.

Автослесарям также готовы платить от 30 до 55 тысяч.

До 100 тысяч гривен обещают платить квалифицированному стоматологу.

Кому обещают самые высокие зарплаты?

А самые высокие зарплаты обещают инженерам аппаратного обеспечения на завод PANASONIC, а также специалистам по роботам FANUC. Таким спецам готовы платить в месяц до 150 тысяч.

До 150 тысяч гривен в месяц: украинских заробитчан завлекают на работу в Чехию высокими зарплатами

Ну и, конечно, почти всюду нужно хотя бы базовое знание языка - если не чешского, то хотя бы английского. Поэтому заробитчанам, которые всерьез намерены ехать в Чехию, не мешало бы еще на родине подучить языки. Тогда они будут иметь несомненное конкурентное преимущество перед другими претендентами на те же вакансии.

Напомним, тем временем Польша готовит налоговые преференции для заробитчан, рассчитывая, что молодые украинцы не только останутся там работать надолго, но и помогут решить демографические проблемы, с которыми столкнулась вся Европа.


Марченко Любов, Тудей

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