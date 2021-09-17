Заробитчане из Украины могут получать в Чехии до 150 тысяч: какие специалисты наиболее востребованы

Заробитчане из Украины становятся все более востребованы в странах Евросоюза . Традиционно наибольшее количество наших граждан выезжает на заработки в Польшу . Однако и в Чехии рабочие руки и сообразительные головы из Украины пользуются все большим спросом. Нашим гражданам там готовы платить от 30 до 150 тысяч в гривневом эквиваленте.

Объявления о вакансиях, которые ждут украинцев в Чехии, появились на популярном кадровом портале rabota.ua.

Кого ищут чешские работодатели?

Зарплаты стартуют от 30 тысяч гривен на наши деньги. В частности, столько готовы платить швеям не очень высокой квалификации, работникам клининговых компаний, неквалифицированным рабочим на заводе электропроводки, разнорабочим и медицинским работникам с дипломами медсестер, фельдшеров и акушеров.

Что касается последних, то для них предусмотрена работа под присмотром старшей медсестры. А после нострификации диплома, которую проходят по месту работы, медик получает право работать как самостоятельный специалист и, естественно более солидную зарплату.

Почти в каждой вакансии предусмотрена зарплатная вилка. Причем расхождения в заработке могут быть в два раза и выше. Например, тем же медработникам среднего звена могут платить и 50 тысяч в месяц. Правда трудиться придется 5 дней в неделю по 12 часов ежедневно.

Автослесарям также готовы платить от 30 до 55 тысяч.

До 100 тысяч гривен обещают платить квалифицированному стоматологу.

Кому обещают самые высокие зарплаты?

А самые высокие зарплаты обещают инженерам аппаратного обеспечения на завод PANASONIC, а также специалистам по роботам FANUC. Таким спецам готовы платить в месяц до 150 тысяч.

Ну и, конечно, почти всюду нужно хотя бы базовое знание языка - если не чешского, то хотя бы английского. Поэтому заробитчанам, которые всерьез намерены ехать в Чехию, не мешало бы еще на родине подучить языки. Тогда они будут иметь несомненное конкурентное преимущество перед другими претендентами на те же вакансии.